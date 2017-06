Công an thuê... nhầm lâm tặc chở gỗ tang vật

Lợi dụng việc được công an thuê vận chuyển gỗ tang vật về kho chờ xử lý, ba đối tượng đã móc nối với nhau “giấu” nhiều cây gỗ quý trong xe gỗ tang vật để mang ra khỏi rừng.

Ngày 6/6, ông Phan Thanh Hải, Viện phó Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (SN 1976); Trần Văn Hưng (SN 1985) và Trần Văn Hải (SN 1984) cùng trú tại thôn Đăk Kual, xã Đăk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về hành vi Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Một cây du sam lớn bị phát hiện chặt hạ ngay trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (ảnh: VKSND tỉnh Đắk Nông)

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trọng Hùng được Công an huyện Đắk Song hợp đồng thuê vận chuyển 97,615 m3 gỗ vật chứng từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, huyện Đắk Song về kho vật chứng của Công an huyện Đắk Song để xử lý.

Ngày 23/6/2016, ông Hùng đã chỉ đạo cho Trần Văn Hưng, Trần Văn Hải cắt hạ 05 cây gỗ Du Sam, 01 cây gỗ Giổi thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và chuẩn bị vận chuyển kèm với số gỗ vật chứng mang ra khỏi rừng. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép là 17,587 m3 (trong đó: Gỗ Du Sam là 13,289 m3, gỗ Giổi là 4,298 m3).

Ngày 26/10/2016, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn đã bắt quả tang ông Hùng đang dùng xe cày độ chế vận chuyển gần 2m3 gỗ du sam tại tiểu khu 1133 và được cơ quan chức năng xác nhận không phải là gỗ tang vật. Do đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã tịch thu số gỗ này và tạm giữ phương tiện vận chuyển gỗ của ông Hùng.

Đến đầu tháng 11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” và có văn bản xác nhận ông Hùng trong quá trình vận chuyển gỗ tang vật đã chở nhầm gỗ của... lâm tặc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định đây là vụ án phức tạp nên đã khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép (khối lượng 17,587 m3) đồng thời nhập chung với vụ án khai thác trái phép 97,615 m3 để xử lý chung. Ngày 24/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố các bị can về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Dương Phong