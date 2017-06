Trẻ học làm chiến sĩ công an trong kỳ nghỉ hè

Không chỉ rèn luyện tính tự lập, khả năng thích ứng môi trường sống khác nhau, trẻ còn được giáo dục tính đoàn kết trong một tập thể, ý chí vượt qua thử thách, vượt lên chính mình tại học kỳ “Học làm chiến sĩ công an”.

Học viện An ninh nhân dân vừa khai mạc học kỳ “Học làm chiến sĩ công an năm 2017” dành cho con em cán bộ, chiến sĩ của Học viện và các học sinh trên địa bàn Hà Nội có độ tuổi từ 9-15 tuổi, có sức khỏe tốt.

Mục đích tổ chức hoạt động sinh hoạt hè ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Thông qua các hoạt động, giáo dục truyền thống ngành Công an, Học viện, chương trình nhằm giáo dục kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kiến thức về an ninh, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong, lối sống, ý thức phòng chống tệ nạn, tội phạm, phòng chống cháy nổ, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Học kỳ "học làm chiến sĩ công an" giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy, khám phá và hoàn thiện bản thân, khả năng giao tiếp và ứng xử với mọi người và biết sẻ chia, trách nhiệm và sống tình cảm với gia đình, bạn bè và xã hội.

Tại đây, các học viên được tập điều lệnh về đội ngũ như tập hợp hàng ngũ, đi đều, đi nghiêm và tập gấp chăn màn, quần áo, rèn luyện thể lực với các bài thể dục vận động, học võ thuật; tập các tình huống tự vệ, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn; tổ chức hành quân dã ngoại.

Cùng đó, các em sẽ trải nghiệm sinh hoạt tập trung như các chiến sĩ thực thụ tại ký túc xá Học viện và làm quen với việc xa rời điều hòa máy lạnh như ở nhà. Các em cũng sẽ được tìm hiểu về tình hình an ninh trật tự; kiến thức căn bản về công tác phòng cháy, ứng phó với sự cháy, nổ và các tai nạn khác.

Ngoài ra, các em còn được giáo dục các bài học, kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và tính tự lập; khả năng xử lý tình huống, khả năng thích ứng môi trường sống khác nhau, rèn luyện ý chí, tính đoàn kết trong một tập thể, vượt qua thử thách, vượt lên chính mình.

Qua đó, rèn luyện cho các em khả năng tư duy, khám phá và hoàn thiện bản thân, khả năng giao tiếp và ứng xử với mọi người và biết sẻ chia, trách nhiệm và sống tình cảm với gia đình, bạn bè và xã hội.

Mai Châm