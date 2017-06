Quân đội Syria và VKS Nga mở đường tấn công Deir Ezzor

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ tấn công vào thành trì cuối cùng của IS – thành phố Deir Ezzor.

Dưới sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) quân đội Syria và lực lượng Hezbollah đã dành quyền kiểm soát các khu vực sa mạc ở Homs và lân cận thành cổ Palmura, làm bàn đạp chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Deir Ezzor.

Sau Homs và lân cận thành cổ Palmura, quân đội Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Deir Ezzor​.

Theo thông tin từ đại diện Bộ Quốc phòng Syria, hiện nay quân đội Syria, lực lượng Hezbollah và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục mở các cuộc tấn công theo trục đường chính Palmyra - Deir Ezzor.

Dưới sự hỗ trợ từ quân đoàn 5 của Nga, quân đội Ả Rập Syria và các lực lượng đồng minh của họ đã giải phóng khu vực rộng lớn dọc theo tuyến đường Palmyra - DDeir Ezzor, ít nhất 6 km tính từ thành phố chiến lược Arak ở phía đông tỉnh Homs.

Nên nhớ rằng thành phố Arak nằm giữa thành phố Palmyra và thành phố Suhne (bức tường thành của khủng bố IS), việc dành quyền kiểm soát thành phố này cho phép quân đội Syria và liên minh làm bàn đạp tấn công đẩy lùi khủng bố, sau đó tiếp cận thành phố Deir Ezzor.

Thành phố Arak và Suhne là tuyến phòng thủ cuối cùng của khủng bố IS trên đường tới thành phố Deir Ezzor của lực lượng vũ trang quân đội Syria và đồng minh của họ, vì vậy người đứng đầu lực lượng khủng bố IS ở khu vực này đã ra lệnh chia thành các đội quyết tâm bảo vệ pháo đài của họ.

Ngoài ra khu vực Arak có trữ lượng tài nguyên rất lớn, đặc biệt là có nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt. Việc dành được quyền kiểm soát Arak cho phép lần đầu tiên tiếp cận gần khu vực Suhne trong vòng 3 năm trở lại đây.

Quân đội Syria và VKS Nga cũng bắt đầu chiến dịch giải phóng mỏ khí Shaer. Trước đó vào chủ nhật họ đã mở các cuộc tấn công vào phía đông bắc tỉnh Homs gần mỏ khí chiến lược Al-Shaer.

Dưới sự hỗ trợ của VKS Nga và sư đoàn 18 của quân đội Syria, các lực lượng đã giải phóng hoàn toàn khu vực xung quanh mỏ khí này. Cuộc tấn công này đã tiêu diệt và làm bị thương ít nhất 10 tên khủng bố IS. Hiện tại lực lượng quân đội chính phủ đã dành quyền kiểm soát các điểm cao 943 và 1005 trên núi Al-Shaer.

Sau khi chiếm được những vị trí chiến lược này, lực lượng quân đội Syria và đồng minh sẽ mở cuộc tấn công giành quyền kiểm soát mỏ khí Al-Shaer và sườn núi bên cạnh trong những ngày tới.

Như tờ báo Mùa xuân Nga (Russkaia Vesna) đã thông báo, lực lượng khủng bố IS đã mất pháo đài cuối cùng ở phía đông Allepo khi sư đoàn tấn công Tiger tấn công với sự hỗ trợ của VKS Nga.

Mặt khác theo đại diện của lực lượng người Kurd YPG (lực lượng này được Mỹ hậu thuẫn) cho biết, họ đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự lớn tấn công khủng bố IS ở Raqqa và sẽ được tiến hành trong một vài ngày tới. Sau đó sẽ hành quân hướng tới thành phố Deir Ezzor, ngoài ra áp lực tấn công của Mỹ khiến khủng bố IS cũng sắp mất cả thành trì Mosul ở Iraq.

Như vậy cho tới lúc này quân đội Syria và đồng minh của họ đang dần tạo thế bao vây đẩy khủng bố IS về cố thủ ở thành phố Deir Ezzor – đây sẽ là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên việc Mỹ cũng mong muốn giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược này cùng với quân đội Syria nhiều khả năng sẽ xảy ra xung đột giữa lực lượng do Mỹ ủng hộ và quân đội Syria do Nga hỗ trợ.

Trận chiến cuối cùng ở Deir Ezzor trở thành điểm nóng và nhận được sự quan tâm của phương tiện truyền thông thế giới.

Theo Nguyễn Giang