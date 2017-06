Thêm một game mới bị crack, ngày tàn của Denuvo đã đến?

Sau một tuần ra mắt, tựa game mới có tên Rime đã chính thức bị bẻ khóa. Điều đáng nói, mặc dù đã đầu tư Denuvo nhưng Rime vẫn bất lực trước sự tấn công mạnh mẽ của các nhóm crack.

Sau một tuần ra mắt, tựa game mới có tên Rime đã chính thức bị bẻ khóa. Điều đáng nói, mặc dù đã đầu tư Denuvo nhưng Rime vẫn bất lực trước sự tấn công mạnh mẽ của các nhóm crack.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2014, Denuvo đã trở thành một cơn ác mộng thực sự của cộng đồng những lập trình viên đang hoạt động trong các nhóm crack game. Mặc dù không thể ngăn chặn được 100% khả năng bẻ khóa của các cracker nhưng Denuvo cũng đã giảm thiểu tối đa tình trạng này. Trung bình cứ 6 game dùng Denuvo thì mới có 1 game bị crack.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tỉ lệ game sử dụng Denuvo bị crack đang ngày một ra tăng. Chính điều này đã tạo ra tâm lý hoài nghi cho những nhà sản xuất. Đáng buồn thay, Rime cũng nằm trong số những tựa game xấu số đấy. Đúng như những gì đã hứa trước đây, sau khi bị crack, nhà sản xuất Tequila Works đã chính thức gỡ bỏ Denuvo (điều này đã được tạp chí VG247 khẳng định).

“Thực tế là chúng tôi đã xem xét tỷ lệ vi phạm bản quyền đối với các trò chơi trước đây từng sử dụng Denuvo. Tuy nhiên, ở thời điểm đó thì đây vẫn là biện pháp duy nhất mà chúng tôi có thể bảo vệ sản phẩm của mình. Giờ đây, Denuvo đã bị đánh bại, chính vì thế, như những gì chúng tôi đã nói, hệ thống Denuvo của Rime sẽ được gỡ bỏ”, giám đốc điều hành Cody Bradly nói với VG 247.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Rime đã là tựa game thứ 6 bị bẻ khóa sau Resident Evil 7, Far Cry Primal, Tales of Berseria, Just Cause 3 và Nier: Automata. Có lẽ trong tương lai, các nhà phát triển game cần một hệ thống khác tốt hơn để có thể thực sự bảo vệ những sản phẩm của họ.