Xác minh làm rõ nghi án bé gái bị bắt cóc

Theo phản ánh của người dân, một bé gái đang học lớp 3 đã bị 1 đối tượng đi xe máy đưa đến khu vực nghĩa trang rồi cột chân vào xe máy để gọi điện thoại cho ai đó. May mắn lúc này bé gái cởi được dây trói và được một người phụ nữ cứu nên thoát nạn.

Chiều ngày 5/6, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự xuống địa bàn tại buôn Khít (xã Ea B’hốk) điều tra làm rõ phản ánh của người dân về thông tin có trẻ em bị bắt cóc.

Anh Y Huynh Bdap và một số người phụ nữ trong buôn kể lại sự việc

Theo đơn phản ánh của anh Y Huynh Bdap (SN 1979, ngụ buôn Ea Khít) gửi cơ quan chức năng, vào khoảng 16h, ngày 28/5, con gái anh là cháu H’Nãi Niê (học sinh lớp 3) cùng em trai đang chơi trước sân nhà thì có 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến rồi dùng tay xoa thuốc vào miệng H’Nãi rồi đưa bé lên xe và đưa đến nghĩa trang cách nhà 2km.

“Tại đây, người lạ mặt này đã cột 1 chân H’Nãi vào xe máy rồi đứng gọi điện thoại nên H’Nãi cởi được dây trói rồi bỏ chạy thì gặp được bà Mi Nêo đang trên đường chăn bò về. Lúc này đối tượng cũng đã đuổi đến kịp và giằng co bé H’Nãi cùng với bà Mi Nêo, do bà Mi Nêo hô lớn gọi mọi người nên người này bỏ chạy”, anh Y Huynh kể lại.

Còn theo chị H’Grun Bdap (ngụ cùng buôn), vào chiều hôm xảy ra sự việc chị đi ngang nhà anh Y Huynh thì thấy có người lạ mặt đang nói chuyện với 2 cháu nhỏ rồi đưa bé H’Nãi đi mất nên đã hô hoán mọi người và mẹ bé H’Nãi chạy ra lấy xe máy đuổi theo nhưng không biết đã đi theo hướng nào.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, nhận được phản ánh đã chỉ đạo công an xuống địa phương làm việc với những người có liên quan để làm rõ việc gia đình phản ánh cháu H’Nãi Niê bị bắt cóc. “Tôi đã chỉ đạo công an xã, công an địa bàn thực hiện các công tác để ổn định tình hình, động viên người dân yên tâm” , Đại tá Sỹ cho hay.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm