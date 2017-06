Triều Tiên nổi giận vì lá phiếu trừng phạt của Trung Quốc

Triều Tiên ngày 5/6 đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc đồng tình với Mỹ, ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA cho biết.

Liên Hợp Quốc ngày 2/6 đã thông qua nghị quyết trừng phạt bổ sung với Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 5/6 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc hợp tác với Mỹ nhằm gây sức ép với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa.

"Nghị quyết, thứ được tuyên bố được phác thảo ra sau một thời gian dài diễn ra các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Trung Quốc đã đặt các thực thể và cá nhân có liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên làm mục tiêu của những biện pháp trừng phạt bổ sung”, người phát ngôn Triều Tiên nói.

Người phát ngôn này nói thêm: “Hai nước (Mỹ-Trung) đã đưa ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sau khi phác thảo kín theo ý muốn của họ và thực hiện nó với lý do dựa theo nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế”.

“Đây là một tính toán sai lầm chết người nếu các quốc gia tham gia vào lệnh trừng phạt này nghĩ rằng họ có thể ngăn chặn hoặc tạm dừng được chương trình hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển dù chỉ trong một khoảnh khắc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/6 đã thông qua nghị quyết mở rộng trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo. Lệnh trừng phạt trên là kết quả sau 5 tuần thương lượng của Mỹ và Trung Quốc trước khi đệ trình lên Hội đồng Bảo an, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng danh sách trừng phạt các tổ chức và cá nhân do có liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nghị quyết đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận về trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm nay.

Minh Phương