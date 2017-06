Trưởng công an xã đem 24 xe vi phạm bán ve chai

Do mức phạt quá cao, vượt hơn giá trị chiếc xe nên nhiều người vi phạm bỏ luôn không chịu đến giải quyết, thay vì phải phối hợp với các cơ quan liên quan để ra quyết định tịch thu sung vào công quỹ, trưởng công an xã lại mang 24 chiếc xe máy vi phạm nói trên bán ve chai.

Ngày 6/6, đại diện Công an huyện Hóc Môn, TPHCM xác nhận vừa đình chỉ công tác đối với Trung tá Ngô Tiến Hùng - Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM) vì có sai phạm liên quan đến việc đem nhiều xe vi phạm đi bán ve chai.

Cụ thể, trong quá trình công tác, Công an xã Xuân Thới Thượng có tạm giữ nhiều phương tiện xe máy vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, tai nạn giao thông. Do phần lớn xe máy vi phạm bị thay đổi kết cấu, không có giấy tờ liên quan, mức phạt lại cao nên nhiều người vi phạm bỏ luôn không chịu đến giải quyết.

Thay vì phải phối hợp cơ quan chức năng ra quyết định tịch thu, sung vào công quỹ, trưởng công an xã lại đem 24 chiếc xe máy vi phạm này bán ve chai.

Việc sai phạm của Trung tá Hùng bị phản ảnh đến lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn.

Sau khi xác minh, Công an huyện Hóc Môn bước đầu xác định Trung tá Hùng có sai phạm như trên nên ra quyết định đình chỉ công tác.

Hiện các phương tiện bị bán đã được thu hồi trở lại để giải quyết.

Đình Thảo