Siết kiểm tra ôtô nhập khẩu Ấn Độ, ASEAN

Hải quan các địa phương cần kiểm tra việc đáp ứng tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ ôtô nhập từ ASEAN, Ấn Độ nhằm chống gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu từ ASEAN và Ấn Độ, vốn đang được áp thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự mà Việt Nam tham gia.

Cụ thể, cơ quan này yêu cầu khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ ASEAN và Ấn Độ áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, các đơn vị hải quan tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Trong đó, Tổng cục chỉ đạo rõ các đơn vị lưu ý kiểm tra việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ áp dụng đối với ôtô nhập khẩu nguyên chiếc. Trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục để tiến hành xác minh.

Tổng cục Hải quan cũng nêu rõ các dấu hiệu cần phải lưu ý liên quan đến tính hợp lệ của C/O như: có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN (biểu thuế ưu đãi chung) - mức thuế ưu đãi thấp hơn ưu đãi đặc biệt.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng cục Hải quan chỉ đạo nội dung này. Trước đó, một chỉ đạo tương tự cũng được ban hành, song cơ quan này chỉ nhấn mạnh vào ôtô nhập khẩu từ ASEAN.

Trước đó, từ đầu năm 2017 thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước ASEAN vào Việt Nam sẽ chỉ còn 30% thay vì 40% như năm 2016. Sang năm 2018, các mặt hàng ôtô từ các nước ASEAN sẽ được bãi bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu. Số liệu thống kê của ngành hải quan cho thấy lượng xe nhập khẩu từ ASEAN vào Việt Nam tăng mạnh trong những tháng đầu năm, thậm chí gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Hiện trong khu vực ASEAN, 2 quốc gia xuất khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam là Thái Lan, Indonesia.

Trong khi đó, tuy không nằm trong khu vực ASEAN nên chưa được hưởng thuế suất ưu đãi, song 3 tháng đầu năm, số lượng ôtô nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam cũng tăng đột biến. Cùng với đó, giá nhập khẩu giảm mạnh với mức giá cập cảng (chưa gồm thuế, phí) vào khoảng 87 triệu đồng mỗi chiếc xe, chỉ bằng một phần ba giá cùng kỳ 2016. Đây cũng là lý do khiến cơ quan hải quan chỉ đạo siết chặt việc kiểm tra nói trên.