Đại sứ Thụy Điển chia sẻ bí quyết làm nên thương hiệu "quê hương của giải Nobel"

Thụy Điển có một truyền thống lịch sử lâu đời về phát minh, và luôn giữ một vị thế cao về khoa học và công nghệ. Do đó, không phải ngẫu nhiên Thụy Điển được xem là quê hương của Giải thưởng Nobel, nơi hàng năm hầu hết các giải thưởng đã được trao cho các thành tựu khoa học nổi bật trên thế giới.

Đại sứ Thụy Điển kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu (Ảnh: Facebook của Đại sứ Pereric Högberg)

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg đã có bài viết chia sẻ về đất nước ông - quê hương của giải thưởng Nobel - và mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển nhân dịp Quốc khánh Thụy Điển (6/6).

Hôm nay là Quốc khánh Thụy Điển. Ngày 6/6/1523, Vua Gustav Vasa lên ngôi, đặt nền móng để Thụy điển hình thành một quốc gia độc lập. Cũng vào ngày này năm 1809, Thụy Điển đã thông qua hiến pháp tạo tiền đề để trở nên một quốc gia như ngày nay.

Quốc khánh Thụy Điển là dịp để tất cả những người Thụy Điển cùng nhau kỷ niệm những thành tựu văn hóa, lịch sử mà đất nước đã gặt hái được. Điều đầu tiên chúng tôi muốn nói Thụy Điển là một xã hôi cởi mở với ra thế giới bên ngoài, dễ dàng chấp nhận sự khác biệt và cam kết gắn kết những giá trị đạo đức truyền thống cao quí và quyền của mọi người và không có sự phân biệt đối xử. Thụy Điển đã chuyển đổi từ một đất nước nông nghiệp nghèo trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng có nền công nghiệp tinh xảo trên thế giới. Nhìn về quá khứ, những nhân tố cốt lõi của quá trình này tập trung vào sự đổi mới, thương mại và kinh doanh.

Một quốc gia sáng tạo

Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia sáng tạo vào bậc nhất trên thế giới. Thụy Điển có một truyền thống lịch sử lâu đời về phát minh, và luôn giữ một vị thế cao về khoa học và công nghệ. Do đó, không phải ngẫu nhiên Thụy Điển được xem là quê hương của Giải thưởng Nobel, nơi hàng năm hầu hết các giải thưởng đã được trao cho các thành tựu khoa học nổi bật trên thế giới.

Chúng tôi đầu tư nhiều trên lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Khoảng 18 tỷ USD, tương ứng với 4% GDP, dành cho việc nghiên cứu. Hơn thế nữa, các trường học Thụy Điển khuyến khích mọi người sáng tạo và suy nghĩ ngay từ khi còn nhỏ. Điều cốt lõi là cho phép mọi người tự do thử nghiệm, nếu thất bại được phép làm lại. Các trường học và đại học khyến khích hợp tác, tự do thông tin và tự do bày tỏ quan điểm.

Đổi mới không những là yếu tố quan trọng cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển mà còn là yếu tố then chốt cho những thách thức môi trường. Vài chục năm trước đây, thủ đô Stockholm là một thành phố ô nhiễm nặng nề. Nhưng giờ đây, vào mùa hè, khi tôi trở về nhà, tôi bắt gặp những người dân đang câu cá trên những con suối chảy qua trung tâm thành phố. Chúng tôi thậm chí có thể uống ngay nước từ những con sông này. Ở thành phố, xe buýt và hệ thống sưởi của các hộ dân được sử dụng từ nguồn năng lượng sản xuất từ các nguồn rác thải và nước thải qua các đường ống dẫn. Tư duy sáng tạo và sáng tạo đã giúp cho đưa tầm nhìn chính trị này vào thực tiễn và với nhiều cách khác nhau tạo cơ sở cho sự thịnh vượng của Thụy Điển.

Thương mại với thế giới

Thụy Điển đã xây dựng và phát triển đất nước để có thể sản xuất và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Nền kinh tế của chúng tôi dựa trên lực lượng doanh nghiệp hùng hậu và thiện chí kết nối giao thương với các nước khác trên cơ sở bình đẳng. Điều này đã khiến chúng tôi thành một trong những quốc gia có số lượng những công ty đa quốc gia lớn nhất trên thế giới, với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới và hầu hết những công ty này đã có mặt tại Việt Nam. Gần 100 doanh nghiệp Thụy Điển và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến Thụy Điển đã có mặt tại Việt Nam.

Ngoài các giải pháp sáng tạo và bền vững, Thụy Điển có rất nhiều các đề xuất khác phù hợp với sự phát triển tăng trưởng xanh của Việt Nam. Thương mại hai chiều của Thụy Điển với Việt Nam tăng 10% trong năm ngoái so với năm 2015 và đứng ở mức khoảng 1,3 tỷ USD.

Năm ngoái, đoàn thương mại lớn nhất từ Thụy Điển do bà Ann Linde, Bộ trưởng Bộ Thương mại và các vấn đề EU dẫn đầu, đã thăm Việt Nam. Và chỉ mới tuần trước, đoàn thương mại từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đến Thụy Điển để tìm hiểu về kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc xây dựng các thành phố bền vững.

Đại sứ Pereric Högberg trong chuyến thăm Sa Pa, Lào Cai mới đây (Ảnh: Facebook của Đại sứ Pereric Högberg)

Thiên đường cho công nghệ và khởi nghiệp

Mặc dù lượng dân số của chúng tôi khá khiêm tốn (hơn 10 triệu người) nhưng Thụy Điển không chỉ mạnh trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới. Gần đây, Thụy Điển cũng đã trở thành mảnh đất cho các công ty mới khởi nghiệp. Trong những thập kỷ qua Thụy Điển đã phát triển một môi trường khởi nghiệp đẳng cấp thế giới, tạo ra một lượng lớn sự chú ý của các doanh nhân, nhà đầu tư và các tài năng. Đứng thứ hai chỉ sau Thung lũng Silicon, Stockholm cho ra đời số lượng lớn nhất tính trên đầu người trên thế giới các công ty công nghệ cao hàng tỷ đô, với các thương hiệu và sản phẩm công nghệ toàn cầu.

Thụy Điển luôn duy trì được thứ hạng cao trên thế giới về chỉ số sẵn sàng kết nối thông tin toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và chỉ số phát triển công nghệ thông tin của Liên Hợp Quốc. Sự thành công của Thụy Điển trong nền kinh tế được số hóa có thể được giải thích một phần bởi đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Giống Thụy Điển, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng Internet cao với hơn 50 triệu người dùng cho đến nay. Đây là một con số ấn tượng. Cùng với các đối tác Việt Nam, chúng tôi dự định sẽ tổ chức Diễn đàn Internet Việt Nam lần thứ nhất trong năm nay để thảo luận về cách thức chúng ta có thể cùng nhau sử dụng ứng dụng internet trong một xã hội được kết nối và cởi mở.

Những giá trị được chấp nhận trên toàn cầu

Thuỵ Điển hết sức tin tưởng vào cởi mở và minh bạch. Tự do ngôn luận đã được quy định trong hiến pháp Thụy Điển, và nguyên tắc cho người dân tiếp cận công văn cũng vậy, nhằm đảm bảo rằng các chính trị gia và quan chức làm việc một cách rõ ràng đối với những người dân mà họ đại diện. Đây cũng là cách nhằm hạn chế tham nhũng. Bất cứ lúc nào, bất kỳ công dân nào cũng có thể tới cơ quan nhà nước và đề nghị được xem công văn. Dân chủ và nhân quyền là nền tảng của chính sách đối ngoại của Thụy Điển.

Chúng tôi rất tin tưởng vào sức mạnh của sáng tạo. Đường hướng để con người được giải phóng đầu óc và tự do suy nghĩ đã mở đường cho thành công ở nhiều lĩnh vực. Điều này đã không chỉ biến Thụy Điển thành quốc gia xuất khẩu âm nhạc liên quan đến GDP số một thế giới, mà còn tạo ra kết quả là những thành công trên toàn cầu về âm nhạc và điện ảnh, thiết kế, mỹ thuật, những điểm tham quan du lịch hấp dẫn và các công ty số tạo ra những cuộc cách mạng trong các ngành. Âm nhạc nổi tiếng của Thụy Điển bao gồm những cái tên như ABBA, Roxette, Robyn, Europe, Ace of Base, Swedish House Mafia, Icona Pop, Zara Larsson và Avicii.

Các trường đại học Thụy Điển nổi tiếng vì những nghiên cứu mang tầm thế giới và suy nghĩ độc lập, và danh tiếng của họ gắn với bằng cấp được quốc tế công nhận và truyền thống lâu đời luôn đón chào sinh viên quốc tế. Có gần 900 chương trình cấp đại học và thạc sỹ được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ở Thụy Điển. Trường Đại học Uppsala có văn phòng đại diện ở Việt Nam và hiện có nhiều chương trình thạc sỹ cho sinh viên.

Tôi vinh dự khi trở thành Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và tôi mong muốn đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Pereric Högberg