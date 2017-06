Xe bán tải bị siết thuế phí, dân Việt hết đường “rinh” xe giá rẻ

Bộ Công Thương vừa đưa ra báo cáo về thực trạng ngành ô tô Việt Nam trong đó đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho tăng nhiều loại thuế, phí đối với dòng xe bán tải. Mức tăng thuế phí xe bán tải sẽ bằng với các loại thuế phí dành cho ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống và xoá bỏ các ưu đãi liên quan.

Đề xuất này sẽ là cơ sở để các Bộ, ngành, Chính phủ và Quốc hội tính toán, thông qua trong thời gian tới. Trước đó, tại buổi làm việc với liên Bộ Tài chính - Công Thương tháng 3/2017 về tình hình nhập khẩu xe con, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai bộ trên nghiên cứu lại mức thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bán tải để đề xuất báo cáo Chính phủ và Quốc hội kịp thời bổ sung sửa đổi.

Nếu đề xuất này được thông qua, chắc chắn cơ hội sở hữu xe bán tải của người dân ngày càng ít đi do giá xe tăng cao.

Lượng nhập lớn nên thuế tăng

Như vậy, với đề xuất của Bộ Công Thương, đây sẽ là tin không vui đối với những người thích sở hữu xe bán tải và tín đồ dòng xe này trong thời gia qua và mất đi cơ hội sở hữu xe bán tải, dòng xe đa dụng, phù hợp với khả năng chuyên chở và đặc điểm đường sá tại Việt Nam.

Cụ thể, trong hàng loạt giải pháp hỗ trợ, phát triển ngành ô tô trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài Chính, Chính phủ, Quốc hội cho phép áp dụng thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế suất nhập khẩu đối với xe bán tải (pick-up) có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống như xe ô tô con dưới 9 chỗ; đồng thời tăng lệ phí trước bạ cho các dòng xe bán tải.

Thời gian qua, xe bán tải nhập về Việt Nam tăng rất mạnh, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan từ đầu năm hết ngày 15/3, cả nước nhập khẩu 3.900 xe, mức giá bình quân hơn 430 triệu đồng/chiếc và có đến 99% xe bán tải về Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN, thuế nhập khẩu các dòng xe bán tải trong khu vực ASEAN vào Việt Nam (chủ yếu từ Thái Lan) chỉ là 5% so với mức thuế nhập khẩu 30% đối với các dòng xe du lịch dưới 9 chỗ áp dụng từ năm 2017.

Chính vì thuế giảm, được ưu đãi nên xe bán tải nhập về Việt Nam tăng rất mạnh. Minh chứng là giai đoạn từ năm 2010 đến 2016 loại xe này nhập về Việt Nam đã tăng trên 11,5 lần, lượng nhập từ chỗ chỉ có 2.600 chiếc (năm 2010) đã tăng lên 29.900 chiếc (năm 2016).

Xe bán tải đắt đỏ, dân Việt hết đường mua xe giá rẻ

Đối với mức lệ phí trước bạ, xe bán tải tại Việt Nam chỉ phải chịu mức thu 2%; trong khi với các dòng xe du lịch dưới 9 chỗ xe là 10-12% (tuỳ theo địa phương). Thuế TTĐB cho dòng bán tải áp dụng chung là 15% thay vì từ 45% lên đến 60%, 90% (theo dung tích xi lanh) như các dòng xe du lịch 9 chỗ ngồi trở xuống.

Đáng lưu ý là trong đề xuất "siết" lại xe nhập bán tải về Việt Nam của Bộ Công Thương, mức thuế phí đánh mạnh vào thuế TTĐB của xe bán tải như các loại xe dưới 9 chỗ ngồi. Điều này có thể khiến giá xe bán tải có thể tăng hàng chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/chiếc bởi vì hầu hết dòng xe bán tải có dung tích tương đối cao, thấp nhất cũng từ 2.2L và cao nhất là 3.2L.

Nếu áp dụng Luật Thuế TTĐB mới từ 1/7/2016, thuế TTĐB sẽ tăng từ 15% như hiện nay lên mức 50% (đối với dòng xe có dung tích xi lanh từ 2.0L đến 2.5L). Đối với xe dung tích xi lanh từ 2.5L trở lên đến 3.2L hoặc 4.0L, mức thuế TTĐB sẽ áp dụng là 55% (hết năm 2017), từ năm 2018 mức thuế sẽ tăng lên 60% - 90%. Mức thuế phí tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với hiện nay.

Như vậy, cộng với cả phí trước bạ tăng lên 10% và 12% so, thuế suất Thuế TTĐB sẽ khiến các dòng xe bán tải nhập về có giá bị đội lên rất lớn, tương tự so với xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi. Đây là một trong các chính sách thuế, phí nội địa (hàng rào kỹ thuật) được phép áp dụng trong các thỏa thuận tự do thương mại mà không vi phạm các công ước quốc tế, khu vực.

Nguyễn Tuyền