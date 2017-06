Hà Nội: Rừng phòng hộ cháy dữ dội trong đêm

Ngày 5/6, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu rừng phòng hộ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến 21 giờ 45 phút, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tối đa nhằm khống chế hỏa hoạn.

Rừng phòng hộ cháy dữ dội. (Ảnh: VietNamnet)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/6, khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã Nam Sơn, xảy ra cháy lớn. Lửa bùng phát và nhanh chóng lan trên diện tích rộng. Nhận được thông tin về đám cháy, các lực lượng địa phương gồm cán bộ lâm trường, công an, bộ đội cùng nhân dân cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương tham gia chữa cháy.



Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Sóc Sơn (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Đến thời điểm 21 giờ 45, lực lượng công an, quân đội cùng dân quân địa phương vẫn tiếp tục chữa cháy, đồng thời thực hiện các biện pháp tạo hào ngăn cách đám cháy từ các phía thuộc khu vực gần đền Sóc và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại nơi rừng tiếp giáp với khu vực có dân cư để thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Do địa hình cháy là rừng phòng hộ, đồi núi khiến các phương tiện chữa cháy như xe cứu hỏa, máy móc khác đều không thể sử dụng tiếp cận dập lửa được, tuy nhiên các lực lượng vẫn đang nỗ lực dập lửa.



Thông tin từ Công an xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cho hay: Diện tích rừng bị cháy là rừng phòng hộ, hiện do Lâm trường huyện Sóc Sơn quản lý. Đến 21 giờ đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Khói, lửa vẫn bao trùm trên diện rộng. Toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an huyện vẫn đang phối hợp tập trung chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng ra khu vực rừng lân cận.

Bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông phòng hộ xã Nam Sơn vào 13h30 ngày 5/6. Sau khi đám cháy bùng phát, huyện Sóc Sơn đã huy động khoảng 2.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, nhân dân… khống chế và ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng.

“Đến khoảng 1h30 sáng nay (ngày 6/6), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện chúng tôi đang cho xác định thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy”, bà Nga cho biết.

Quang Phong - Hạnh Nguyên