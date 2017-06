Chồn mẹ cùng lúc cõng 12 con trên lưng gây sốt ở Mỹ

Hình ảnh chồn mẹ cõng đàn con lúc nhúc trên lưng thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng ở Mỹ.

Đoạn video đăng hôm 30/5 trên trang Facebook của NiceTargets, một trường bắn cung ở làng Genoa City thuộc bang Wisconsin, Mỹ, cho thấy một con chồn opossum mẹ băng qua bãi cỏ với đàn con lúc nhúc bám trên lưng, theo UPI.

Người quay video cho biết gia đình chồn di chuyển qua cánh cửa để mở của trường bắn cung rồi biến mất vào bụi rậm. Người này đếm được có tổng cộng 12 chú chồn con đang bám chặt trên lưng mẹ, trong khi chồn mẹ di chuyển một cách nặng nề.

Đoạn video này lập tức thu hút hơn 14 triệu lượt xem, gần 270.000 lượt chia sẻ và 76.000 lượt thích trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều người xem tỏ ra thích thú với gia đình chồn đông đúc đến vậy, trong khi nhiều người bày tỏ sự cảm phục với tình cảm mà chồn mẹ dành cho đàn con đông đúc của mình.

Chồn opossum nổi tiếng với khả năng giả chết khi bị đe dọa, có thể sinh tới 20 con non trong một lần đẻ. Con non mới chào đời chỉ to bằng con ong nghệ và sống trong túi của chồn mẹ. Khi con non lớn hơn, chúng thường bám trên lưng mẹ trong lúc chồn mẹ đi săn hoặc tìm thức ăn trong thùng rác ở khu dân cư.

Phương Hoa