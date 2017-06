Top thực phẩm ngon miệng mùa hè

Mất nước, da nhạy cảm, thiếu vitamin và khoáng chất là những vấn đề thường gặp vào mùa hè. Vậy những thực phẩm nào sẽ phù hợp với giai đoạn nóng nhất trong năm này?

Chuyên gia dinh dưỡng Julie Kaye (New York, Hoa Kỳ) sẽ chia sẻ những thực phẩm lý tưởng nhất cho mùa hè này nhé:

Cà chua

Cà chua không chỉ giàu chất chống ôxy hóa, vitamin C mà chúng còn chứa các chất phytochemicals such as lycopene, vốn có khả năng kiểm soát các bệnh mãn tính - đặc biệt là ung thư.

Bí ngòi

Bí ngòi chứa chất xơ pectin, có tác dụng tốt với tim và giảm cholesterol.

Dưa hấu

Đây là một chiến binh chống khử nước và là những gì bạn cần trong những ngày oi bức.

“Dưa hấu có hàm lượng nước rất cao giúp cơ thể mát mẻ. Chúng cũng rất giàu lycopen, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời”, chuyên gia dinh dưỡng Janel Funk (Boston) cho biết.

4 Cam

Loại quả họ cam quýt này rất giàu kali - 1 dưỡng chất thường bị thiếu vào mùa hè.

Cơ thể mất kali qua mồ hôi khiến bạn có nguy cơ bị chuột rút. Ăn cam sẽ giúp bổ sung kali. Hơn thế với 80% là nước, một cốc nước cam đủ để giữ cho bạn mát mẻ trong nhiều giờ vào những ngày nắng nóng.

Sữa chua

Protein trong sữa chua sẽ giúp bạn nhẹ bụng và có cảm giác thèm ăn hơn trong đặn

6 Cần tây và củ thìa là

Nếu thấy không tự tin bởi thân hình quá khổ khi ra biển thì cần tây và thì là tây chính là thuốc lợi tiểu, giúp bạn giảm cân mà không mất nước.

Các thành phần trong 2 loại rau gia vị này cũng có tác dụng thải độc và các chất lỏng thừa trong cơ thể khiến bụng bị trướng

Dưa vàng và mật ong

“Dưa vàng, mật ong và dưa hấu cũng là những thuốc lợi tiểu, đặc biệt quan trọng với những phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt”, chuyên gia sức khỏe Sherry Ross, M.D. TT Y tế vùng Saint John (Santa Monica, Hoa Kỳ) cho biết.

Quả bơ

Mặc dù rất béo nhưng lại không hề gây ngán và là thực phẩm mang lại năng lượng, sức khỏe cho tim và toàn cơ thể trong những ngày nóng bức.

Nhân Hà