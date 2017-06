Cháy 13 ha rừng tại vườn quốc gia Tam Đảo

Theo ước tính sơ bộ, diện tích rừng thuộc vườn quốc gia Tam Đảo bị cháy khoảng 13 ha.

Vào khoảng đầu giờ chiều nay, tại khu vực xã Hoàng Nông, La Bằng và Quân Chu của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra cháy rừng.

Toàn bộ diện tích bị cháy là rừng phòng hộ thuộc BQL vườn quốc gia Tam Đảo quản lý và đang trong giai đoạn rà soát để bàn giao cho tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng trong ngày 5/6

Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Nông cho biết: Khoảng hơn 13 giờ, nhận được tin báo cháy rừng, xã đã huy động toàn bộ lực lượng cùng hơn 200 người dân tiến hành phát băng cản lửa cứu rừng. Do lửa cháy to, lan nhanh và thời tiết nắng nóng, đám cháy tiếp tục lan sang cánh rừng thuộc xóm Tiến Thành, xã La Bằng.

Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm của tỉnh và của huyện Đại Từ đã được huy động để ứng cứu. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng trên 40 độ C trong nhiều ngày qua, nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Tính đến 18 giờ, đám cháy tại xóm Tiến Thành, xã La Bằng đã tạm thời lắng xuống, còn tại khu vực xóm Toàn Thắng, xã Hoàng Nông vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Theo ước tính sơ bộ, diện tích rừng bị cháy của 2 xã là khoảng 3 ha.

Cũng tại huyện Đại Từ, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, cánh rừng thuộc khu vực xóm Chiềng, xã Quân Chu cũng xảy ra cháy, đến khoảng 19 giờ, đám cháy vẫn đang tiếp tục âm ỉ. Sơ bộ thống kê khoảng 10 ha rừng tại đây đã bị cháy.

Nguyên nhân của hai vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo TTXVN