Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi THPT quốc gia

Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. Hàng loạt chỉ đạo tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi đã được Ban chỉ đạo thi các tỉnh đưa ra để có một kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Bạc Liêu: 13 điểm thi THPT quốc gia 2017

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tỉnh Bạc Liêu, năm nay, tỉnh có 4.974 thí sinh tham gia dự thi; trong đó, có 4.382 thí sinh hệ giáo dục phổ thông (GDPT) và hệ giáo dục thường xuyên (GDTX), 592 thí sinh tự do.

Với số lượng thí sinh đăng ký như trên, tỉnh Bạc Liêu bố trí 12 điểm thi được tổ chức liên trường để thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét ĐH, CĐ đặt tại các huyện, thị, thành phố và 1 điểm thi dành cho thí sinh tự do.

Cụ thể các điểm thi: THPT Phan Ngọc Hiển (17 phòng thi), THPT Chuyên Bạc Liêu (18 phòng thi), THPT Bạc Liêu (18 phòng thi), THPT Lê Thị Riêng (14 phòng thi), Phổ thông dân tộc nội trú (10 phòng thi), THPT Lê Văn Đẩu (13 phòng thi), THPT Giá Rai (16 phòng thi), THPT Nguyễn Trung Trực (16 phòng thi), THPT Tân Phong (12 phòng thi), THPT Điền Hải (13 phòng thi), THPT Võ Văn Kiệt (24 phòng thi), THPT Ngan Dừa (23 phòng thi) và THCS Võ Thị Sáu (dành cho thí sinh dự do, 17 phòng thi).

Trong số các điểm thi trên, điểm thi trường THPT Võ Văn Kiệt có số thí sinh dự thi đông nhất, với 576 thí sinh; tiếp đến là trường THPT Ngan Dừa có 552 thí sinh;… và điểm thi ít nhất là Phổ thông dân tộc nội trú với 240 thí sinh.

Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức thi và hỗ trợ thí sinh dự thi. Trong đó, không để thí sinh vì điều kiện đi lại hoặc gia đình khó khăn về kinh tế mà bỏ thi.

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, một trường tiếp tục được chọn là điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Cà Mau: Huy động hơn 1.000 cán bộ làm công tác thi

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh Cà Mau, tỉnh này có 7.731 thí sinh tham gia dự thi; trong đó, có 6.252 thí sinh hệ GDPT, 476 thí sinh hệ GDTX, 1.003 thí sinh tự do.

Trong hơn 7.700 thí sinh dự thi, có 1.326 thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp THPT; 6.069 thí sinh đăng ký thi vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ;…

Với số lượng thí sinh như trên, tỉnh Cà Mau bố trí 14 điểm thi chính thức, 1 điểm thi dự phòng, với 325 phòng thi tại các huyện và TP Cà Mau. Theo đó, tỉnh huy động 1.031 cán bộ làm công tác coi thi năm nay.

Được biết, năm nay là năm đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì (cụm 63), phối hợp với Trường ĐH Y dược Cần Thơ và Trường ĐH Kinh tế - Luật (TPHCM) tổ chức.

Cũng qua thống kê trong kỳ thi thử vừa qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh Cà Mau đạt hơn 95% ở hệ THPT và hệ GDTX là trên 57,5%.

Theo Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2017 tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi cơ bản đã hoàn thành. Theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi, yêu cầu hỗ trợ tích cực cho thí sinh trong việc đi lại, chỗ ăn ở và giúp đỡ tốt nhất cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sóc Trăng chuẩn bị ra quân tiếp sức mùa thi 2017 để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Sóc Trăng: Chuẩn bị tiếp sức mùa thi 2017

Theo chị Triệu Thị Ngọc Diễm- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, năm nay, Tỉnh đoàn Sóc Trăng sẽ tổ chức chiến dịch ra quân “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh từ ngày 22/6 - 24/6/2017.

Theo kế hoạch, Tỉnh đoàn Sóc Trăng thành lập các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) như: Đội TNTN đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh, phát các vật dụng hỗ trợ như nước uống, thức ăn nhẹ, bản đồ, thông tin hướng dẫn,…;

Đội TNTN tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi để đưa đón thí sinh đi thi, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ , tổ chức tư vấn, trao đổi kinh nghiệm ôn và làm bài thi có hiệu quả;...

Đội TNTN bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như nâng giá, gây mất an ninh trật tự, trộm cắp,…; nhanh chóng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn,…

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại tỉnh Sóc Trăng (cụm 60) có 8.077 thí sinh dự thi; trong đó, hệ GDPT có 7.329 thí sinh, hệ GDTX có 189 thí sinh và 559 thí sinh tự do. Có 2.891 thí sinh đăng ký chỉ xét tốt nghiệp THPT, 4.781 thí sinh đăng ký vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh ĐH, CĐ, 405 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển ĐH.

Huỳnh Hải - Xuân Lương