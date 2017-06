Sự thật vụ bé trai 14 tuổi bị chém tử vong trên đường phố Sài Gòn

Liên quan đến vụ “bé trai bị đâm chết vì can cãi nhau trên phố Sài Gòn” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa tiếp nhận đối tượng Châu Đức Thanh (SN 1994, ngụ Q.8) do Công an Q.5 chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.