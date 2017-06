Lại một bệnh nhân không thể qua nguy kịch vì say nắng quá nặng

Trước đó, ngày 4/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhân Cao Văn K, 42 tuổi, trú tại Thái Long, Hàm Yên, Tuyên Quang trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không biết, sốt cao 40 độ C, da niêm mạc nhợt nhạt, được chẩn đoán sốc nhiệt.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng say nắng nặng, diễn biến ngày càng xấu, gia đình đã xin cho bệnh nhân về sáng 5/6. Ảnh: BS cung cấp.

Người nhà bệnh nhân cho biết ngay sau khi đi gặt lúa nhiều giờ đồng hồ ngoài đồng trở về nhà bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của sốc nhiệt gồm hoa mắt, chóng mặt và ngất xỉu. Sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn để cấp cứu, bệnh nhân được chuyển ngay lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Theo Bác sỹ CKII Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân K đã được chườm mát, hạ sốt, bù dịch, bổ sung điện giải, dùng thuốc vận mạch, chống sốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có biểu hiện suy đa tạng.

Do tình trạng sốc nhiệt nặng, suy đa tạng, được các bác sĩ tập trung cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân sức khỏe quá yếu, tiên lượng tử vong cao, nên sáng sớm ngày 05/6, gia đình đã xin cho bệnh nhân được xuất viện.

BS Việt cho biết, các hoạt động tập thể dục, lao động vất vả... dưới trời nắng nóng kỷ lục như hiện nay rất nguy hiểm, có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt, trụy mạch, tổn thương não. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đến mức tối đa ra ngoài trời từ 11-15h.

Khi đi đường ở những giờ nắng nóng cao điểm cần trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng như đội mũ rộng vành, đội nón, mặc quần áo nhẹ, rộng, thoáng mát, áo chống nắng, đeo khẩu trang... Cần ăn nhiều rau xanh và các loại quả có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm như: bí đao, mướp đắng, dưa chuột, dưa hấu... Đặc biệt cần uống đủ nước hàng ngày (từ 2-3 lít nước/1 ngày).

Ngay khi phát hiện người có dấu hiệu say nóng, say nắng với những biểu hiện choáng váng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt...cần đưa người bệnh đến ngay chỗ thoáng mát (có điều hòa là tốt nhất), sau đó cởi bớt quần áo, uống nước có pha muối (hoặc nước chanh, nước bột sắn dây...) và chườm lạnh cho người bệnh ở những vị trí như: cổ, nách, bẹn, lưng... Do các khu vực này có nhiều mạch máu gần với da nên việc làm lạnh chúng có thể làm giảm nhanh được nhiệt độ cơ thể. Tiếp tục theo dõi, nếu thấy bệnh nhân đỡ thì có thể ăn uống để bổ sung dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe.

Nếu thấy người bệnh có tình trạng nặng như: buồn nôn, nôn, sốt cao hoặc hôn mê, cần gọi điện cho xe cấp cứu hoặc chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Trong quá trình di chuyển, nếu người bệnh có nôn, cần đặt người bệnh nằm nghiêng, đầu thấp để đề phòng sặc.