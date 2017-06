Mẹ và con gái la hét kêu cứu dưới gầm xe container

Bị chiếc xe container cuốn vào gầm, chị H. cùng con gái mới 6 tuổi la hét kêu cứu và được người dân xung quanh nhanh chóng đến hiện trường kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chiếc xe tay ga nằm dưới gầm xe container, hai người trên xe bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 5/6, chị Phạm Thị H. (33 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe tay ga chở theo con gái 6 tuổi lưu thông từ đường Phan Đình Giót ra đường ĐT743 (đoạn qua khu khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container BKS 61C-180.67 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-9827.

Vụ tai nạn khiến xe máy và hai mẹ con chị H. bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, các nạn nhân la hét, cầu cứu trong hoảng loạn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh vội chạy đến hiện trường, giải cứu mẹ con chị H. ra ngoài, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe tay ga hư hỏng nặng nằm lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo container. Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm nên giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Đến 17h chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giải quyết.

Trung Kiên