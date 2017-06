9 lần cô nàng Wonder Woman trở nên độc ác, tàn nhẫn từng được ghi nhận

Trong truyện tranh hoặc trò chơi, nàng công chúa tộc Amazon từng không ít lần gây sốc cho fan bởi những quyết định điên rồ, trái với hình ảnh nhân từ ở bộ phim điện ảnh mới đây.

1. Vô tình giết The Huntress:

Tựa truyện tranh và trò chơi ăn khách Injustice vạch ra bối cảnh giả định khi Joker lừa Superman giết hại người yêu và “người đàn ông thép” hóa điên rồi trở thành ác nhân vô cùng nguy hiểm. Ngạc nhiên thay, Diana Prince/Wonder Woman lại thuộc số ít siêu anh hùng theo phe Superman để thanh trừng loài người.

Còn các người hùng khác, trong đó có cả nữ hiệp The Huntress, đã cùng Batman nổi dậy. Khi The Huntress và Batman dồn Diana Prince vào thế đường cùng, nữ chiến binh tộc Amazon trở nên mất kiểm soát. Cô sử dụng Dây thừng Sự thật để trói chặt và vô tình bẻ gãy cổ Huntress, khiến nữ hiệp chết trong đau đớn.

2. Tước đoạt danh hiệu “Thần chiến tranh”:

Ở loạt truyện Wonder Woman ra mắt năm 2013, nhân vật được tiết lộ ngay từ đầu là con gái của thần Zeus, và là em gái của Ares. Chính Ares đã huấn luyện Wonder Woman và giữa hai nhân vật nảy sinh tình cảm thầy trò thân thiết. Đến tập 23, cô có cuộc đối đầu nảy lửa với một ác nhân tự xưng là “con trai đầu lòng của Zeus”.

Ở trận chiến cuối cùng, tên này rắp tâm lao vào sát hại Ares để đoạt danh hiệu Thần chiến tranh. Nhưng Diana Prince đã đi trước một bước, dùng thanh giáo đâm xuyên cả Ares lẫn gã ác nhân, rồi nghiễm nhiên trở thành Thần chiến tranh. Hành động tuy mang bản chất tốt đẹp, nhưng phần nào cho thấy sự nhẫn tâm bên trong Wonder Woman, và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan.

3. Xử tử Steve Trevor:

Nếu ví Wonder Woman là phiên bản nữ của Captain America, thì Steve Trevor chính là phiên bản nam giới của Peggy Carter. Ở nguyên tác đầu tiên, Trevor thường được biết đến qua hình ảnh người lính Thế chiến thứ I được Diana Prince giải cứu sau một vụ rơi máy bay. Đến loạt truyện Flashpoint, siêu anh hùng The Flash trở về quá khứ để ngăn cản Zoom sát hại mẹ mình, và vô tình thay đổi hàng loạt diễn biến lịch sử.

Diana Prince lúc này không còn là thành viên nhóm Justice League. Cô trở thành nữ hoàng tộc Amazon, ngày đêm giao tranh với người Atlantis của Aquaman. Ở dòng thời gian này, Diana Prince vô cùng tàn nhẫn, hiểm độc, và Steve Trevor chính là một nạn nhân của cô. Sử dụng Dây thừng Sự thật để tra khảo, cô đồng thời dần biến chàng lính thành cái xác không hồn.

4. Chém bay đầu vợ của Aquaman:

Cũng trong Flashpoint, trước khi giao tranh với Aquaman, Wonder Woman thực tế đã có quãng thời gian ngoại tình với Hải Vương. Hành vi vụng trộm ấy rốt cuộc bị vợ của Aquaman là Mera phát hiện. Nữ hoàng tộc Amazon quyết định chém đầu Mera rồi mang thủ cấp đến chỗ Aquaman, với ý rằng mình chính là tình yêu duy nhất còn tồn tại của anh. Hành vi tàn ác đó khiến Aquaman thực sự nổi giận và tuyên chiến với “vương quốc nữ giới”.

5. Sẵn lòng giết trẻ con:

Tiếp tục dòng nội dung của Flashpoint, Diana Prince phiên bản tà ác có dịp đối đầu với siêu anh hùng Captain Thunder/Shazam. Dù mang hình thể vạm vỡ, nhân dạng thật của Shazam thực chất chỉ là một cậu bé sở hữu phép thuật. Tưởng như sắp sửa giành chiến thắng, cậu bỗng bị tước đoạt sức mạnh bởi ác nữ The Enchantress.

Chứng kiến bộ dạng trẻ con của đối thủ, Wonder Woman đã dẹp bỏ lòng tự tôn của một chiến binh Amazon, thẳng tay sát hại cậu. Đây chắc chắn là một trong những điều tàn ác nhất mà Wonder Woman từng gây ra trong lịch sử nhân vật.

6. Phục tùng Lex Luthor:

Loạt truyện The Dark Knight Strikes Again chia sẻ dòng thời gian với The Dark Knight Returns, khi Batman đã bước vào tuổi xế chiều. Tại đây, Wonder Woman có một đứa con riêng bí mật với Superman. Sau khi Lex Luthor và Brainiac thao túng chính phủ, chúng dùng thông tin này để ép buộc cô làm việc cho mình.

Nhằm bảo đảm an toàn cho con, Wonder Woman có hàng loạt hành vi tội ác theo mệnh lệnh của Lex Luthor. Dù sau này trở về phe chính nghĩa, cô luôn bị ám ảnh và dày vò bởi chuỗi ngày ấy.

7. Giết Maxwell Lords:

Trong loạt truyện Sacrifice, gã tỷ phú thiên tài Maxwell Lord lừa Superman rằng những người thân yêu của anh đang bị tấn công bởi Justice League. Hậu quả là Batman bị thương nặng, và Wonder Woman là người đứng lên chống lại Superman với trận giao chiến được Lords phát sóng trực tiếp. Nhận thấy không thể đơn độc chống lại Siêu Nhân, Wonder Woman dùng Dây thừng Sự thật buộc Maxwell Lords phải khai ra cách hóa giải thuật thôi miên.

8. Lây nhiễm virus độc hại cho các anh hùng khác:

Trong loạt truyện Final Crisis, Wonder Woman bị lây nhiễm loại virus nguy hiểm mang tên Morticoccus. Chúng biến nàng trở thành kẻ khát máu, chiến đấu theo bản năng thú dữ. Không dừng lại ở đó, trong suốt chuyến hành trình đẫm máu, Diana Prince còn lây nhiễm virus cho nhiều người hùng khác, khiến những “siêu zombie” xuất hiện khắp nơi. Chỉ khi siêu anh hùng The Ray xuất hiện và dùng năng lực của mình để giải nguy, Wonder Woman và binh đoàn xác sống mới lấy lại được ý thức của họ.

9. Cô đã ở đâu khi Metropolis bị tấn công?:

Bộ phim Wonder Woman mang đến hình ảnh nữ siêu anh hùng quyến rũ, nhân từ, cùng lời thề bảo vệ loài người. Cô đã tồn tại giữa thế giới con người kể từ thời Thế chiến thứ I. Vậy Diana Prince đã làm gì khi Tướng Zod tấn công thành phố Metropolis và Trái đất trong bộ phim Man of Steel (2013)?

Nếu cô xuất hiện, tổn thất và thương vong của trận chiến giữa Superman và Zod sẽ giảm thiểu đáng kể, và Batman có thể không nhìn nhận Superman như mối nguy hại tiềm tàng. Đây là chi tiết mà đội ngũ biên kịch DCEU nên có lời giải thích trong các tập phim điện ảnh tiếp theo.