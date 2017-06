Chuyên gia nhi khuyên uống nước dừa, oresol để đối phó nắng nóng

Ths.BS Trương Quý Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh (BV Nhi Trung ương) cho biết, bệnh gặp ở trẻ nhiều nhất trong những ngày nắng nóng kỉ lục này là sốt cao không hạ. Việc các bà mẹ chỉ cho con bổ sung nước thường khiến trẻ suy nhược, không cung cấp đủ nước.

Dưới đây là những lời khuyên chuyên gia này đưa ra để hạn chế mắc các bệnh phổ biến nhất ở ngày hè là viêm đường hô hấp, suy nhược do nhiệt độ cao quá, sốt quá các cháu không được cung cấp đủ nước. …

BS Vinh hướng dẫn không chạy ra chạy vào khi dùng điều hòa ngày nóng

Hãy bật điều hòa cho trẻ

Với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao như mấy ngày này, các gia đình có điều kiện bật điều hòa lên rất quan trọng. Nhiệt độ được khuyến cáo không chênh lệch quá 8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Theo đó, để 27 – 28 độ C là hợp lý nhất.

Bệnh nhi đến khám phần lớn sốt vi rút, sốt cao không hạ nhiệt. Trong ảnh BS Vinh đang khám cho bệnh nhi. Ảnh: H.Hải

Lời khuyên của chúng tôi, đã ngồi trong điều hòa là ở trong môi trường điều hòa, không để trẻ chạy ra chạy vào. Bởi ở trong điều hòa đang 27 – 28 độ chạy ra ngoài trời đến 40 độ rồi lại chạy vào, nhiệt độ thay đổi kích ứng nhiều với hệ thống hô hấp, thậm chí là da, hệ thống tiêu hóa.

Làm sao đảm bảo nhất các cháu không bị nóng, mồ hôi không ra, không bị thấm mồ hôi. Nằm điều hòa phải đảm bảo mũi miệng thông thoáng, mũi ẩm, miệng sạch.

Nước dừa thêm vài giọt chanh

Bệnh hay gặp trong mùa hè ở tất cả các nước nhiệt đới, đó là bệnh viêm đường hô hấp, suy nhược do nhiệt độ cao quá, sốt quá các cháu không được cung cấp đủ nước…

Lời khuyên là trong mùa hè, tất cả các loại nước đều có thể dùng được. Tuy nhiên nếu chỉ nước lọc thôi chưa đủ, tốt nhất là dùng thêm nước dừa, nước oresol sẽ giúp bổ sung lượng điện giải trẻ bị mất qua mồ hôi do nắng nóng.

Vì thế, hãy dùng nước lọc xen lẫn nước oresol, các loại nước quả mà trẻ thích. Có thể thay thế oresol bằng nước dùa thêm vài giọt chanh rất tốt. Bởi trong nước dừa có thành phần đầy đủ gần như oresol, và có thể cho thêm một vài giọt chanh rất dễ uống, rất tốt cho sức khỏe bé.

Nhất là với học sinh trong mùa thi, phải đi ra ngoài đi học, ôn luyện, nên có nửa lít nước oresol pha sẵn mang đi uống thay thế nước thường, đảm bảo rất là tốt cho trẻ.

Che nắng kỹ càng

Chúng tôi khuyên các gia đình có con nhỏ, nếu không có việc gì tuyệt đối không cho trẻ ra ngoài trời thời điểm nắng nóng đỉnh điểm từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Lúc này, nền nhiệt cao, lại hấp thụ nhiệt từ đường xá, nhiệt độ lên cao, trẻ rất dễ sốc nhiệt.

Có việc phải đi ra ngoài nên đi bằng xe bus, taxi. Bất khả kháng phải đi xe máy, hãy mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang che kín vùng đỉnh đầu, vai gáy và luôn đảm bảo bổ sung nước (được khuyến khích là nước oresol) cho trẻ trong suốt quá trình di chuyển để phòng nguy cơ mất nước gây sốc nhiệt.

Khi đảm bảo được những yếu tố này sẽ hạn chế tối đa tác hại của nắng nóng với sức khỏe của trẻ. Trong trường hợp trẻ có sốt, ho, nếu không diễn biến quá đặc biệt, nên cho trẻ uống oresol, hạ sốt khi sốt quá 38.5 độ, đợi thời tiết chiều mát hoặc sáng sớm đi khám cho trẻ. Không có bất thường, không nên đi đường khi nhiệt độ nắng đỉnh điểm, việc ra khỏi taxi, xe bus hoặc đi xe máy khi thời tiết nóng sẽ càng tác động xấu đến trẻ.

Hồng Hải