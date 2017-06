Thí nghiệm thất bại của Phát Xít biến người thường thành xác sống được đưa vào game

Giữa Thế chiến thứ II, có không ít những thử nghiệm kinh hoàng mà phe Phát xít tạo ra, những thứ chúng ta không thể tin nổi là có tồn tại

Như các bạn đã biết, trong Call of Duty: WWII, chế độ Zombies sẽ quay trở lại. Như nhiều fan của series game bắn súng này vẫn quan tâm, thì chế độ Zombies, với cốt truyện độc lập so với cốt truyện chính của các phiên bản Call of Duty đã khiến cho không ít người cảm thấy thích thú và yêu mến những phần game được Treyarch phát triển. Cũng chính vì lý do đó, mà người hâm mộ cũng trông chờ xem Sledgehammer sẽ thực hiện phần chơi mang phong cách hành động kinh dị này như thế nào.

Và mới đây nhất, Sledgehammer đã chia sẻ thêm một số chi tiết liên quan đến mục chơi Nazi Zombies trong Call of Duty: WWII sắp ra mắt vào cuối năm nay. Quan trọng hơn cả là, đại diện Sledgehammer cho biết, phần chơi Zombies sẽ có những màn chơi dựa trên các "sự kiện có thật" nhưng không chia sẻ cụ thể là sự kiện nào. Vì Call of Duty mới sẽ lấy bối cảnh Thế chiến thứ II, nên có nhiều khả năng, những thí nghiệm phi nhân tính của phe Phát xít gây ra, hay của Group 731, một nhóm các nhà khoa học của Phát xít Nhật với những thí nghiệm trên cơ thể người, những thử nghiệm kinh hoàng mà đến bây giờ chúng ta vẫn không thể tin nổi là có tồn tại vì nghe mô tả chẳng khác gì trong những bộ phim giả tưởng cả.

Thực tế thì cái tên Group 931 trong Call of Duty Zombies cũng được lấy cảm hứng từ chính Unit 731. Chính vì lẽ đó, không ngoại trừ khả năng Sledgehammer sẽ kết hợp giữa những chuyện có thật và kịch bản giả tưởng để tạo ra một cốt truyện ấn tượng và kinh hoàng nhất cho mục chơi độc đáo có một không hai này của Call of Duty.

Nhà phát triển Slegdehammer đã từng cho biết, trên chiến trường của Call of Duty: WWII sẽ không chỉ là những trận đánh ác liệt, mà còn cả những vấn đề nhức nhối của thời kỳ bấy giờ trong xã hội, được những người lính mang theo vào chiến trường đẫm máu, như "phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính". Thế nhưng có thể chắc chắn 100% rằng, sẽ không có bất kỳ màn chơi nào cho bạn vào vai người Đức, hay người Nhật, bất kỳ ai thuộc phe trục phát xít cả.

Với phiên bản WWII, với lời hứa hẹn sẽ đem game thủ đến một cuộc chiến "đen tối, khốc liệt với góc nhìn của một chàng lính mới", thông qua đoạn trailer, những màn chơi đầy kịch tính chắc chắn sẽ đem lại cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều so với những câu chuyện mà DICE đưa vào Battlefield 1.

Theo Activision giới thiệu, Call of Duty: WWII sẽ đưa người chơi vào vai một binh sĩ của lực lượng bộ binh Hoa Kỳ mang tên Daniels và tham gia vào mặt trận ở châu Âu, trong đó bao gồm cả những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử như cuộc đổ bộ D-Day xuống bở biển Normandy. Tuy nhiên game không chỉ có một nhân vật chính duy nhất mà sẽ thay đổi qua nhiều nhân vật, mang đến góc nhìn đa dạng về cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Một trong số đó được tiết lộ là một nữ quân nhân thuộc quân kháng chiến nước Pháp.