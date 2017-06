FIFA Online 3: 6 điều cần biết về loại thẻ cầu thủ mới nhất vừa được cập nhật là Man Utd Legend

Đây là loại thẻ nhận được sự quan tâm lớn của game thủ FIFA Online 3 hâm mộ câu lạc bộ Man Utd.

Không phải Captain Player mà Man Utd Legend mới là loại thẻ cầu thủ tiếp theo ngay sau Europe Legend có mặt tại các máy chủ FIFA Online 3 do Garena (SEA Ltd) phát hành.

Điều đặc biệt là loại thẻ quy tụ những huyền thoại của nửa đỏ thành Manchester với tên gọi Man Utd Legend (MUL) không hẳn được bê nguyên từ loại thẻ cùng tên tại FIFA Online 3 Hàn Quốc (đơn giản là bởi server do Nexon phát hành cũng không có loại thẻ nào có tên gọi như vậy), vì thế mà game thủ chơi các server do Garena phát hành có thể coi đây là sự “độc quyền”. Sau đây là 6 thông tin cần biết về loại thẻ này để người chơi đang có ý định mua về sử dụng lưu ý.

1. Thẻ MUL được kế thừa từ loại thẻ Man Utd Ambassador (MUA)

Với 5 cái tên và bộ chỉ số tương đương được “mang” từ phiên bản MUA sang MUL đó là Sir Bobby Charlton, Denis Law, Dwight Yorke, Park Ji Sung va Andrew Andy Cole. Đây được coi là sự kế thừa lớn từ phiên bản MUA của FIFA Online 3 Hàn Quốc.

2. Thẻ MUL có Paul Scholes phiên bản “xịn” ngang mùa EL

Paul Scholes mùa MUL có dàn chỉ số cao tương đương với phiên bản Europe Legend (EL) của anh. Nhưng nếu như P.Scholes EL mới chỉ xuất hiện tại FIFA Online 3 Hàn Quốc mà thôi, danh sách 9 cái tên huyền thoại Châu Âu tại các server Garena vẫn còn thiếu Scholes, Stielike và Cha Bum Kun. Ngoài P.Scholes phiên bản EL và MUL thì huyền thoại MU này còn có phiên bản TO92 nữa nhưng các thông số đều không thể sánh được với mùa EL hay MUL.

3. Thẻ MUL cũng kế thừa từ loại thẻ TO92

Thẻ TO92 là viết tắt của The Class of 92, đây là loại thẻ quy tụ những huyền thoại MU thời điểm 1992. Thẻ TO92 đã có mặt ở cả 2 server do Tencent và Nexon phát hành từ rất rất lâu rồi. Trong đó, Nicky Butt – 1 trong 5 cái tên có mặt trong danh sách TO92 đã được mang tới các server Garena trong “hình hài” MUL. Chỉ số của N.Butt phiên bản MUL cũng ngang với TO92.

4. Thẻ MUL vẫn có thiếu 3 huyền thoại Man Utd

Đó là Bryan Robson, Denis Irwin và Phill Neville. Những huyền thoại này đã có mặt tại FIFA Online 3 Hàn Quốc từ rất lâu.

5. Những huyền thoại MUA đã phải vào danh sách giới hạn tại Hàn Quốc

Một điều khá trùng hợp đó là ngày 25/5 vừa qua, đây là thời điểm mà những huyền thoại Man Utd phiên bản MUL chính thức được “khai sinh” tại server Garena Thái Lan nhưng cũng là lúc mà các huyền thoại Man Utd phiên bản MUA chính thức bị “khai tử” tại server Nexon. Những thẻ cầu thủ thuộc danh sách Man Utd Ambassador sẽ không thể mở ra từ những gói thẻ tương ứng được nữa.

6. Các thẻ MUL sẽ không buff team MU

Một điều khá đặc biệt mà những fan cuồng Quỷ Đỏ thành Manchester trong FIFA Online 3 cần biết đó là những huyền thoại của thẻ Man Utd Legend sẽ không thể buff team color MU như những thẻ ss vàng, Euro, World Cup, UEFA Champions League, TOT, LP,… Thay vào đó 7 huyền thoại này sẽ buff team MUL.