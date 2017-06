Bất ngờ với cỗ máy cà tàng của game thủ Việt: 5 năm tuổi nhưng vẫn chiến tốt cả Crysis 3 và Far Cry 2

Tiền nào thì của nấy. Khi bạn mạnh dạn đầu tư một cỗ máy tốt, nó có thể đem đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất trong một khoảng thời gian dài.

Hiện nay, khi các tựa game PC đang đòi hỏi cấu hình ngày càng cao, việc sở hữu một chiếc PC tốt để chiến mọi game không phải là điều dễ dàng. Để có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất, bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ (20, 30 triệu hoặc có thể là còn nhiều hơn thế).

“Đây là cỗ máy của mình các đây 5 năm (2012): i3 2120, Ram 4gb, card màn hình GTX 630, nguồn noname, màn hình Compaq 17", chuột bi mutsumi. Vẫn chiến tốt được nhiều game nặng…”, game thủ Tùng Ngô chia sẻ trên group Cộng đồng game Offline Việt Nam.

So với các máy tính mạnh nhất hiện nay, chiếc máy trên hoàn toàn không có cửa để so sánh. Tuy nhiên trên thực tế, với cầu hình như vậy, bộ máy này hoàn toàn có thể chiến tốt nhiều bom tấn như Crysis 3, Far Cry 2, Batman Arkham Knight, Sleeping Dogs hay Pay Day… Với một cỗ PC đã hơn 5 năm tuổi, hiệu năng như vậy là quá tuyệt và không có gì phải chê trách.

Như vậy, chúng ta có thể thấy với một khoản đầu tư đúng đắn vào PC, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về giá trị và hiệu năng sử dụng mà nó mang lại. Đừng ngần ngại, đầu tư vào PC chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả dài lâu và không bao giờ làm bạn phải thất vọng.