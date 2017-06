Chơi bài trên mạng hết tiền, dựng hiện trường giả báo bị cướp

Vì mê chơi bài điện tử, T. bán dây chuyền bạc và đem xe máy của mình đi cầm cố “nướng” hết vào trò bài bạc trên intenet, sau đó trình báo công an bị 2 đối tượng uy hiếp trên đường, cướp sạch tài sản.

Chiều 5/6, Công an huyện Cam Lộ cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra tin báo của Nguyễn Sơn T. (SN 1995, trú tại phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), bị 2 đối tượng khống chế khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và khẳng định đây là thông tin giả mạo do T. tự dàn dựng.

Theo nội dung T. trình báo tại Công an huyện Cam Lộ, khoảng 14h ngày 4/6, anh T. đang điều khiển xe môtô BKS 74H4-8993, lưu thông theo đường Hồ Chí Minh, hướng Gio Linh - Cam Lộ. Khi đến gần nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái (huyện Cam Lộ), T. dừng xe để nghỉ ngơi thì bị 2 thanh niên điều khiển xe không biển kiểm soát dùng dao khống chế. T. bị 2 đối tượng dùng dây thừng trói vào gốc cây và chiếm đoạt tài sản gồm: xe môtô, dây bạc, đồng hồ đeo tay và số tiền 2,5 triệu đồng. Đến 19h cùng ngày T. được một người dân chăn bò mở dây trói và đến trình báo công an.

Thanh niên báo án giả nói mình bị 2 đối tượng uy hiếp để cướp tài sản (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường để điều tra.

Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, phía cơ quan điều tra đã làm rõ bản chất của vụ “cướp tài sản” là do T. tự dàn dựng.

Theo đó, sau khi đi giao vòng hoa ở một nghĩa trang trên địa bàn, T. chơi đánh bài trên mạng hết số tiền bán vòng hoa. Tiếp đó, T. bán dây chuyền bạc và đem xe máy của mình đi cầm được 1,5 triệu rồi “nướng” hết vào trò bài bạc trên intenet.

Sợ bị gia đình phát hiện, T. đã đi xe ôm lên đoạn đường Hồ Chí Minh, tự đánh vào mặt mình cho bầm tím rồi điện thoại báo công an.

Hiện Công an huyện Cam Lộ đang xử lý vụ việc.

Đ. Đức