Làm thế nào để giải nhiệt nhanh cho ôtô mùa nóng

Tùy thuộc vào từng phương pháp, tốc độ hạ nhiệt cho cabin sẽ khác nhau, từ 1,8 độ mỗi phút và nhanh nhất là 3,6 độ mỗi phút.

Không gian oi bức đến ngạt thở khi mở cửa chiếc xe đỗ vài tiếng dưới nắng nóng có lẽ là một trong những điều tồi tệ nhất với các tài xế mỗi khi hè đến. Mọi thứ trong cabin, từ ghế xe, vô-lăng cho đến chiếc dây an toàn không khác gì được mang ra từ lò nướng.

Aaron Miller, phóng viên trang Thrillist tìm hiểu cách giải nhiệt nhanh nhất cho ôtô. Xe của anh đỗ dưới nắng nóng mùa hè Texas (Mỹ) trong vài tiếng liền, và liên tục như thế trong vài ngày để biết nhiệt độ cabin tăng ra sao, sau đó thực hiện nhiều cách hạ nhiệt khác nhau và ghi nhận khoảng thời gian để làm mát.

Phương pháp thứ nhất: bật điều hòa lạnh hết cỡ và đợi - nhiệt độ thay đổi trong 10 phút đầu tiên: 1,8 độ/phút

Khởi động xe, bật điều hòa lạnh hết mức và để mặc hệ thống làm việc. Trong trường hợp của Miller, khi anh lên xe, nhiệt độ cabin là 53 độ C. Hơi nóng phả thẳng vào mặt phóng viên này và sau khi điều hòa được bật, luồng khí mát bắt đầu tạo cảm giác dễ chịu hơn chỉ sau vài giây. Nhưng phần còn lại của chiếc xe thì vẫn còn nhưng lò nướng.

10 phút sau, nhiệt độ là 43 độ C. Sau 15 phút là 41 độ C. Và khi 20 phút đầu tiên trôi qua, mức nhiệt trong xe là 39 độ C. Trong khi nhiệt độ ngoài trời khi đó là gần 38 độ C, thì 39 độ trong xe không phải là quá tệ.

Phương pháp thứ 2: hạ cửa kính lái xe (và bật điều hòa lạnh hết cỡ) - nhiệt độ thay đổi trong 10 phút đầu tiên: 2,5 độ/phút

Trong 2 ngày, Miller làm theo cách mà phần lớn tài xế thường áp dụng khi ngồi vào một chiếc xe nóng rẫy. Phóng viên này hạ hết cửa kính, bật điều hòa mức lạnh nhất và lái xe đi. Cabin mát hơn so với những ngày đầu tiên, ở nhiệt độ 52 độ C. Miller kéo cửa kính trở lại sau 2 phút lái xe, và 7 phút sau đó, nhiệt độ trong xe là 43 độ C. Mức nhiệt còn 38 độ khi 10 phút trôi qua và sau 15 phút, chỉ còn 36 độ.

Phương pháp thứ 3: lái xe với cửa kính đóng kín và điều hòa lạnh hết cỡ - nhiệt độ thay đổi trong 10 phút đầu tiên: 3,1 độ/phút

Lần thứ 3, Miller bật điều hòa lạnh hết cỡ và lái đi, cửa kính vẫn đóng kín. Nhiệt độ trong xe giảm từ 59 độ xuống 50 độ C trong vòng 5 phút. Sau 10 phút còn 42 độ C và xuống còn 34 độ C sau 15 phút đầu tiên. Thử nghiệm kết thúc sau 20 phút khi nhiệt độ cabin hoàn toàn dễ chịu ở mức 31 độ C sau 20 phút.

Miller kết luận, rằng khi để mở kính xe, bạn sẽ xua khí nóng ra ngoài, nhưng đồng thời khí lạnh cũng theo ra hết. Vì thế việc làm mát không phát huy hết tác dụng.

Phương pháp thứ 4: đóng mở cửa liên tục - nhiệt độ thay đổi trong 10 phút đầu tiên: 3,6 độ/phút

Xuống hết kính bên phụ, sau đó dập cánh cửa bên lái liên tục để đẩy khối khí nóng ra ngoài. Đóng mở như thế khoảng 5-6 lần liên tục. Sau đó Miller khởi động xe, bật điều hòa lạnh hết cỡ, đóng kín cửa kính và lái đi.

Nhiệt độ trong xe lúc đầu là 57 độ C và giảm còn 51 độ sau 5 phút. Nhưng chỉ một phút sau đó thì chỉ còn ở mức 47 độ và thậm chí giảm còn 42 độ sau một phút tiếp theo. 10 phút sau khi bắt đầu thực hiện thao tác trên, nhiệt độ cabin là 38 độ và đó là lúc Miller tắt chế độ lạnh tối đa. 5 phút sau, nhiệt độ dễ chịu ở mức 33 độ C và tiếp tục giảm. Sau 20 phút, mức nhiệt là 30 độ C dù bên ngoài là 38 độ C như những ngày trước đó.

Mỹ Anh