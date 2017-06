Hà Nội: Cụ bà đi mua đá lạnh bị đột tử giữa trời nắng nóng đỉnh điểm

Vào khoảng 10h, ngày 5/6, cụ bà khoảng 70 tuổi đi xe máy đến khu vực giữa phố Xã Đàn, bỗng dưng ngất xỉu và đột quỵ giữa đường.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên, cụ bà khoảng 70 tuổi điều khiển chiếc xe máy đi theo hướng Xã Đàn ra ngã tư Ô Chợ Dừa. Khi đến khu vực đoạn giữa phố Xã Đàn, bỗng dưng cụ có biểu hiện chóng mặt và ghé vào bên đường rồi gục xuống.

Nhân viên y tế có mặt xác định cụ bà đã tắt thở

Thấy vậy, người dân khu vực đã nhanh chóng sơ cứu và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau ít phút lực lực 115 có mặt nhưng xác định nạn nhân đã tắt thở.

Theo ghi nhận của PV, trên chiếc giỏ xe máy của cụ bà vẫn còn nguyên một túi đá lạnh vừa đi mua về. Khu vực xảy ra sự việc được một số người dân cho biết rất gần nhà nạn nhân.

Cũng theo ghi nhận, vào thời điểm xảy ra sự việc thời tiết nóng đến đỉnh điểm. Nhiều người dân khu vực bàn tán và cho rằng, rất có thể thời tiết nắng nóng là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Đến 10h 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà tang lễ BV Bạch Mai để khám nghiệm.

Clip: Đưa thi thể cụ bà bị đột tử về nhà tang lễ Bạch Mai

Các yếu tố dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt (hay còn gọi là Say nắng)

Tiến sĩ, bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai cho hay, Sốc nhiệt rất dễ ảnh hưởng tới người cao tuổi sống trong các căn hộ hoặc nhà thiếu điều hòa không khí hoặc nhà không được thông khí tốt. Các nhóm nguy cơ cao khác bao gồm người ở bất cứ lứa tuổi nào không uống đủ nước, có bệnh mạn tính, hoặc những người uống quá nhiều bia rượu.

Sốc nhiệt có liên quan chặt chẽ với chỉ số nhiệt (heat index), chỉ số nhiệt là một đại lượng đo lường xem bạn cảm thấy nóng như thế nào khi những ảnh hưởng của độ ẩm tương đối và nhiệt độ không khí được kết hợp. Độ ẩm không khí trên 60% làm cả trở việc đổ/bài tiết mồ hôi do đó làm cản trở khả năng tự làm mát của cơ thể

Nguy cơ rơi vào các tình trạng rối loạn liên quan tới nhiệt tăng đáng kể khi chỉ số nhiệt leo lên tới trên 90 độ. Vì vậy, điều quan trọng (đặc biệt là trong đợt nóng) là chú ý tới chỉ số nhiệt được báo cáo, và cũng cần nhớ rằng tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời có thể làm tăng chỉ số nhiệt được báo cáo lên 15 độ.

Nếu bạn sinh sống ở khu vực đô thị, bạn có thể đặc biệt dễ bị sốc nhiệt trong đợt nóng kéo dài, đặc biệt nếu điều kiện khí quyển trì trệ (không có gió) và chất lượng không khí kém. Hiện tượng mà được gọi là "hiệu ứng đảo nhiệt" (nhựa đường và nhà kho bằng bê tông bị đốt nóng vào ban ngày và chỉ tỏa dần nhiệt vào ban đêm) làm cho nhiệt độ ban đêm cao hơn.

Các yếu tố nguy cơ khác kết hợp với các tình trạng rối loạn liên quan tới nhiệt bao gồm:

+ Tuổi: trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 4 tuổi và người lớn trên 65 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương do nhiệt bởi vì họ thích nghi với nhiệt chậm hơn so với những người khác

+ Tình trạng sức khỏe: các bệnh lý tim, phổi hoặc thận, béo phì hoặc thiếu cân, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tâm thần, bệnh hồng cầu hình liềm, nghiện rượu, bỏng nắng, và bất cứ tình trạng nào gây sốt... đều rất dễ bị tổn thương do nhiệt

+ Thuốc: khi sử dụng các thuốc kháng histamin, thuốc giảm cân, thuốc lợi tiểu, thuốc an thần, các thuốc kích thích, thuốc chống động kinh, thuốc tim mạch và huyết áp (thuốc chẹn beta, thuốc co mạch), và các thuốc điều trị bệnh tâm thần (thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần)... làm tăng nguy cơ tổn thương do nhiệt. Ma túy (cocain, methamphetamin) cũng liên quan tới việc tăng nguy cơ bị sốc nhiệt.

Những người có bệnh đái tháo đường - có nguy cơ cao phải vào cấp cứu, nhập viện, và tử vong do các tình trạng rối loạn liên quan tới nhiệt – thường đánh giá thấp nguy cơ của họ trong đợt nóng.

Hãy đi khám bác sĩ nếu thấy tình trạng sức khỏe và thuốc men của bạn có thể ảnh hưởng tới khả năng đối phó với nhiệt độ và độ ẩm cao (đặc biệt trong các đợt nóng).