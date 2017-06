Cụ bà đột tử trên phố Hà Nội giữa trời nắng nóng

Khoảng 10h sáng nay (5/6), một cụ bà khoảng 70 tuổi bất ngờ tử vong trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị sốc nhiệt (say nắng).

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, một cụ bà khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) theo hướng về Ô Chợ Dừa, khi đi đến khoảng giữa phố Xã Đàn thì bất ngờ cụ bà có biểu hiện chóng mặt rồi ghé vội vào lề đường, sau đó nằm gục xuống.

Khi lực lượng cấp cứu 115 đến thì xác định cụ bà đã tắt thở. Đến 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về Bệnh Bạch Mai để khám nghiệm.

Theo ghi nhận, thời điểm nạn nhân tử vong, nhiệt độ ngoài trời khu vực này rất nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C. Nguyên nhân ban đầu, cơ quan y tế xác định nạn nhân tử vong là do sốc nhiệt (hay còn gọi là say nắng).

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, sốc nhiệt rất dễ ảnh hưởng tới người cao tuổi sống trong các căn hộ hoặc nhà thiếu điều hòa không khí hoặc nhà không được thông khí tốt. Các nhóm nguy cơ cao khác bao gồm người ở bất cứ lứa tuổi nào không uống đủ nước, có bệnh mạn tính, hoặc những người uống quá nhiều bia rượu.

Nguyễn Dương