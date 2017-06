“Nữ hoàng thị phi” Kim Kardashian và những cách dạy con đáng học hỏi

Thông qua những chia sẻ của Kim Kardashian, khán giả có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương, sự quan tâm và cả nghiêm khắc của bà mẹ này với các con.

Kim Kardashian là một người mẫu, diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng ở Mỹ. Không có tài hát ca, diễn xuất bình thường, nhưng cái tên Kim Kardashian chẳng bao giờ hết hot bởi vì Kim biết cách chiều lòng sở thích hóng của mọi người bằng các scandal liên tiếp.

Không chỉ nổi tiếng với chiêu trò, Kim Kardashian còn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ với cách nuôi con của mình. Cô là người mẹ tuyệt vời của cô con gái North West và cậu bé Saint West. Bản thân Kim cũng thừa nhận mình là một người ham vui và dễ dãi, nhưng những quy định đặt ra trong quá trình nuôi con lại vô cùng nghiêm khắc và có ích cho sự phát triển trẻ.

Chỉ mong con vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc

Kim cho biết vụ bị cướp tấn công trong phòng khách sạn ở Paris vào tháng 10 năm ngoái đã giúp cô ấy học được một bài học và thay đổi cách nuôi dạy con của mình.

Trong một lần xuất hiện gần đây trên The Ellen DeGeneres Show, Kim chia sẻ: "Thông qua sự xa hoa và lộng lẫy trong những chương trình truyền hình trước đây thì chắc chắn khán giả biết tôi đã có một cuộc sống sung túc và đầy đủ như nào. Không có gì tuyệt vời bằng việc có mọi thứ và làm việc chăm chỉ để có được những điều đó. Tôi thực sự tự hào với mọi người vì sự thành công của mình và mong con cũng sẽ có được thành công như vậy. Nhưng giờ thì tôi nuôi dạy con mà không hề có chút nào quan tâm đến việc đó nữa. Tôi thực sự không quan tâm, miễn là những đứa trẻ vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc là được".

Nghĩ ra cách sáng tạo để giải quyết việc con lớn ghen tị với con thứ

Cô chị gái North rất ghen tị với cậu em trai vì được nuông chiều và chăm sóc hơn.

Cô con gái đầu lòng nhà Kim ghen tị với cậu em Saint nhiều đến mức cấm em không được vào phòng mình. Kim đã nghĩ ra một số cách rất độc đáo để giữ hòa khí cho hai đứa trẻ, một bí kíp đã được cô chia sẻ "Khi tôi cho Saint bú, North rất ghen tị vì vậy tôi phải lấy một hộp sữa kẹp vào bên áo ngực còn lại, cắm một chiếc ống hút để con gái có thể uống".

Thỉnh thoảng để con gái tự do lựa chọn quần áo

Khi Kim trưởng thành, cô và chị gái đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn quần áo cho mình, vì vậy mà ngay từ nhỏ Kim đã có một sự thỏa hiệp nhỏ với con gái.

Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã tự lựa chọn phong cách thời trang riêng của mình.

Cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Vancouver Sun: "Buổi sáng và tối là thời gian con gái thỏa sức sáng tạo, con mặc gì tùy thích, đó có thể là một bộ đồ ngủ. Nhưng khi ra ngoài, con mặc những gì tôi muốn. Nhờ sự giúp đỡ thêm của bố mẹ nên dù còn nhỏ nhưng việc lựa chọn trang phục với bé rất dễ dàng”.

Dự định sẽ cho con làm việc kiếm tiền từ sớm

Khi Kim đi học, cô phải làm việc để mua những thứ bản thân thích mà cha mẹ không mua cho. Cô cũng muốn con mình làm được những điều tương tự. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Evening Standard, cô đã có những chia sẻ rất thật lòng: "Tôi nói với bạn bè rằng tôi đang nghĩ không biết công việc đầu tiên của North là gì và họ đã phản ứng như thế này "Cái gì? Con bé sẽ có việc làm? “Bạn đang đùa à?”. Tôi đã khẳng định chắc nịch với họ tất nhiên là tôi không đùa rồi, bé sẽ phải làm việc để có những gì bé muốn”.

Cô có định hướng rõ ràng trong việc các con sẽ tự lập về tài chính.

Quy định rõ ràng về giờ ngủ và thời gian biểu của con

Kim đặt ra nhiều quy tắc về giờ ngủ của con, cô đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Mail Online "Tôi là một người dễ tính và ham vui, nhưng tôi thực sự nghiêm khắc về thời gian ngủ trưa và ngủ tối của bọn trẻ”. Bình thường thì con sẽ ngủ ở trong cũi, nhưng cuối tuần North sẽ ngủ trên giường với bố mẹ”.

North đã có những giây phút yên bình và thư giãn với giấc ngủ ở... trong phòng vệ sinh.

Muốn theo sát con suốt cả ngày mà bọn trẻ không biết

Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, Kim ước mình là người vô hình để theo sát những đứa trẻ suốt cả ngày. "Tôi sẽ xem hai bé làm gì, nói gì”. Ngôi sao quyền lực chia sẻ thêm: “Tôi ghi nhớ tất cả những lời nói ngộ nghĩnh của con gái, nghe bé nói chuyện cả ngày mà không chán”.

Từ bỏ nhiều thứ vì muốn dành thời gian cho con

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Kim đã thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã bỏ rất nhiều thứ vì cảm thấy vô nghĩa hoặc không quý giá bằng thời gian dành cho các con. Tôi sẽ làm việc cho một dự án nếu tôi có hứng thú và nó có ý nghĩa".

Kim cân nhắc trong việc lựa chọn công việc để dành thời gian cho gia đình.

Muốn con gái North tự kiểm soát sự hiện diện của mình trên mạng xã hội

Kim đã dặn con gái rằng những gì bé làm có thể ngay lập tức xuất hiện trên mạng xã hội nhưng con có thể tự do xây dựng hình ảnh cá nhân của mình. Xuất hiện trong chương trình The Today Show, bà mẹ nổi tiếng cho biết: "Tôi sẽ cho North tự do, nếu bé sống khép kín thì điều đó cũng sẽ tuyệt vời, còn nếu con cảm thấy thoải mái và thích chụp hình, tôi cũng sẽ khuyến khích".