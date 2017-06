Bỏ 200 triệu thu về 11 nghìn tỷ, làm game siêu lợi nhuận chính là đây

Với số vốn đầu tư ít ỏi, sau 10 năm, CD Projekt đã biến kịch bản trên giấy này trở thành một trong những dòng game bán chạy nhất trong lịch sử thế giới.

Mới đây, theo thông báo mới nhất từ nhà sản xuất CD Projekt, doanh số của dòng game đình đám The Witcher đã vượt qua con số 25 triệu bản.

Tính đến tháng 3/2017, riêng The Witcher 3: Wild Hunt cùng 2 gói mở rộng Hearts of Stone và Blood and Wine, CD Projekt đã thu về được 250 triệu USD. Tính tổng trên toàn series, The Witcher đã mang về doanh thu hơn 500 triệu USD (~ 11 nghìn tỷ VNĐ). Thành tích ấn tượng này giúp nó trở thành một trong những dòng game bán chạy nhất mọi thời đại.

Nổi tiếng là vậy, tuy nhiên có một sự thật về The Witcher mà ít người biết đến đó là việc kịch bản của tựa game này không phải do CD Projekt sáng tạo ra. Nó được nhượng quyền thương mai từ một nhà văn người Ba Lan có tên Andzej Sapkowski.

Được biết, với tên gọi ban đầu là Saga Witcher, đây là loạt truyện gồm 8 tiểu thuyết với nội dung chủ yếu nói về những thợ săn quái vật (hay còn được gọi là những The Witcher). Xoay quanh những câu chuyện mang đậm màu sắc thần thoại Bắc Âu, Saga Witcher có thể coi là một cuốn bách khoa toàn thư thu nhỏ về đời sống, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và lịch sử của khu vực này. Cho đến nay, loạt tiểu thuyết này đã được dịch ra 20 ngôn ngữ và phát hành tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Nói đến đây, chắc nhiều người đang tự hỏi rằng CD Projekt đã phải trả bao nhiêu cho một kịch bản xuất sắc đến vậy. Và câu trả lời vừa được tạp chí uy tin DualShockers bật mí. Theo đó vào năm 2007, CD Projekt chỉ phải bỏ ra số tiền 9500$ để có được nhượng quyền thương mại của Saga Witcher (đây là lời khẳng định của cựu giám đốc điều hành Sebastian Zieliński).

Như vậy, với số vốn đầu tư ít ỏi, sau 10 năm, CD Projekt đã biến kịch bản trên giấy này trở thành một trong những dòng game bán chạy nhất trong lịch sử thế giới. Thế mới biết, mọi thứ to lớn đều có thể xuất phát từ những điều bình dị nhất.