Hành khách văng lên trần máy bay vì thời tiết xấu

Phi công thông báo 40 phút nữa sẽ hạ cánh, máy bay bắt đầu rơi tự do và những hành khách không thắt dây an toàn bị bắn lên trần.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Amsterdam, Hà Lan tới Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 5/5, SCMP đưa tin.

"Khi phi công đang thông báo còn khoảng 30-40 phút nữa thì hạ cánh, tôi đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tôi thấy mình đang rơi tự do. Người đàn ông ngồi cạnh tôi do không cài dây an toàn đã bắn khỏi ghế ngồi lên trần máy bay. Lúc đó cũng có một số người đang trong toilet", một nhân chứng kể lại.

Phóng viên có mặt tại sân bay quốc tế Hong Kong để đưa tin về sự cố. Ảnh: SMCP.

Các nhân chứng thuật lại, thời điểm hành khách bị văng lên trần khi máy bay qua vùng thời tiết xấu, cảnh tượng trong cabin vô cùng hỗn loạn. Nhiều người la hét, gào thét inh ỏi.

Một hành khách khác cho biết máy bay bay vào vùng thời tiết xấu ngay sau khi tiếp viên hàng không phục vụ bữa sáng. Phi công đã xuất hiện để trấn an mọi người sau cú sốc.

10h sáng cùng ngày, chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Hong Kong. Xe cứu thương, xe cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Đại diện của sân bay cho biết 6 hành khách và 2 tiếp viên bị thương. Tuy nhiên phía cảnh sát khẳng định có 5 đàn ông, 4 phụ nữ, tuổi từ 31 đến 55, gặp sự cố. Một số người bị thương vẫn còn đeo mặt nạ oxy, cổ được nẹp cố định khi được đưa lên cáng.

Một trong số 9 người bị thương từ chối đến bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, 7 trong 8 người còn lại đã được xuất viện.

Hiện tượng máy bay bị rung lắc dữ dội khi qua vùng thời tiết xấu là điều thường thấy. Phần lớn vụ tai nạn xảy ra tại thời điểm này là do hành khách không thắt dây an toàn. Trước đó, vào ngày 2/5, ít nhất 27 hành khách trên chuyến bay từ Moscow, Nga tới Bangkok, Thái Lan bị thương do máy bay đi vào vùng nhiễu động. Nhiều người trong số đó cũng bị bắn lên trần nhà và va đập mạnh.