Cái kết "mọt gông" của ông trùm "kinh đô mại dâm" Trung Quốc một thời

Hôm 31/5, Tòa án Đường sắt Nam Ninh, Quảng Tây đã phạt tù chung thân với Lưu Chí Canh, nguyên Phó tỉnh trưởng Quảng Đông, tịch thu toàn bộ tài sản, thu hồi toàn bộ tiền bạc, của cải đã nhận hối lộ.

Theo tòa án, từ 1993 đến 2012, Canh lợi dụng các chức vụ được giao để giúp người khác kiếm lợi trong thu mua cổ phần, chuyển đổi đất đai, vay ngân hàng… rồi trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ gần 98,2 triệu NDT (324 tỷ VND).

Tòa án cho rằng, Canh đã phạm tội nhận hối lộ nhưng do thành thực khai báo, chủ động khai thêm những tội cơ quan điều tra chưa biết, tích cực giao nộp tang vật nên được xử nhẹ theo pháp luật.

Lưu Chí Canh khi còn đương chức

Lưu Chí Canh sinh năm 1956, quê ở Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại Cục Kế hoạch thành phố Thâm Quyến, chỉ sau 8 năm, Canh đã leo lên đến chức Phó cục trưởng.

Từ tháng 12/1992, Canh lần lượt giữ các chức vụ như Bí thư quận Long Cương (Thâm Quyến), Thị trưởng Thanh Viễn, Bí thư thị ủy Đông Hoàn. Tháng 12/2012, Canh là Phó tỉnh trưởng Quảng Đông phụ trách kinh tế, công nghệ thông tin...

Đêm 4/2/2016, UBKTKL thông báo Canh bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hơn 2 tháng sau, Canh bị cách chức, khai trừ đảng, chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý. Tòa án bắt đầu xử từ hôm 24/2/2017, đến nay mới tuyên án.

Lưu Chí Canh trước tòa

Tờ Tài Tân cho biết, vụ việc của Canh bị phát giác khi Dương Chí Mậu, Chủ tịch Công ty Cẩm Long bị điều tra về tội đưa hối lộ. Biết Mậu bị điều tra, Canh vội đưa vợ con ra nước ngoài, nhưng vợ ông ta bị chặn lại khi xuất cảnh.

Ba ngày trước Tết năm 2016, Canh bị bắt. Thực tế, ngay từ năm 2013, cơ quan thanh tra thứ 8 của UBKTKL khi về Quảng Đông đã nhận được các tài liệu tố giác những hành vi vi phạm của Canh khi còn làm lãnh đạo Đông Hoàn.

Đông Hoàn từng bị xem là “ kinh đô mại dâm ” ở Trung Quốc. Tình trạng này có liên quan đến sự bảo kê của Lưu Chí Canh.

Canh kết nghĩa anh em với Lương Diệu Huy – ông trùm kinh doanh mại dâm của Đông Hoàn – kẻ có biệt danh “Thái tử Huy”. Người nhà Canh cũng tham gia kinh doanh vũ trường, hộp đêm kiếm lợi khủng.

Lưu Chí Canh (ảnh nhỏ trên) và Lương Diệu Huy (ảnh nhỏ dưới)

Từ năm 2002, Canh làm Thị trưởng Đông Hoàn. Từ 2006 tới 2011, Canh làm bí thư. Trong thời gian này, ngành công nghiệp tình dục ở Đông Hoàn phát triển rất nhanh, thậm chí người nước ngoài cũng biết nơi đây là 'kinh đô mại dâm".

Tháng 2/2014, công an phải huy động lực lượng, cả trực thăng, tàu biển chia làm nhiều mũi đột kích mới dẹp được tệ nạn ở đây. Một loạt quan chức bị mất ghế hoặc nhận án tù. Canh may mắn thoát nạn do đã rời khỏi Đông Hoàn.

Sau ngần ấy năm bảo kê “kinh đô mại dâm”, Lưu Chí Canh đã tích lũy được tài sản cực khủng. Theo China.com, UBKTKL đã phong tỏa nhiều tài khoản ở trong, ngoài nước mang tên Canh và thân hữu với tổng giá trị lên tới 37 tỷ NDT.

Nhà chức trách còn tìm thấy số cổ phiếu, trái phiếu trong, ngoài nước trị giá 51 tỷ NDT. Các nhân viên điều tra còn phát hiện và tịch thu 300 căn hộ của Canh tổng trị giá 1,7 tỷ NDT, đồ cổ 1 tỷ NDT, hàng chục xe hơi, rượu quý, vàng bạc...

Theo Ngô Tuyết