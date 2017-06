Cảnh giác: Một người mẹ suýt mất con gái 8 tuổi chỉ vì món đồ chơi thời thượng spinner

Dù món đồ chơi được ghi kỹ càng rằng không dùng cho trẻ dưới 10 tuổi nhưng không ít bố mẹ chìu con, mua cho con món đồ chơi thời thượng này. Bà mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng thế và chị đã rất ân hận với việc làm của mình.

Trong khoảng gần 2 tháng nay, món đồ chơi spinner đã trở thành một trào lưu, gây sốt khắp nước Mỹ và đã lan rộng đến các nước khác. Tại Việt Nam, món đồ chơi này chỉ có giá trong khoảng 100.000đ trở lại. Có tên đầy đủ là Fidget Spinner, đây là một dạng đồ chơi nhỏ, hoạt động bằng tay, có 2-3 cánh gắn quanh một trục có ổ bi. Theo những lời quảng cáo, món đồ chơi thời thượng này có công dụng là hạn chế thói quen xấu của nhiều người như cắn móng tay, hút thuốc, giúp lấy lại bình tĩnh, giảm stress.

Tại Việt Nam, món đồ chơi này chỉ có giá trong khoảng 100.000đ trở lại (Ảnh: Internet)

Chính vì thế, khắp các trang mạng cho đến các cửa hàng đồ chơi, spinner được bày bán rất nhiều, thu hút sự quan tâm của giới trẻ cũng như con nít. Dù món đồ chơi được ghi kỹ càng rằng không dùng cho trẻ dưới 10 tuổi nhưng không ít bố mẹ chìu con, mua cho con món đồ chơi thời thượng này. Bà mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng thế và chị đã rất ân hận với việc làm của mình.

Chị Kelly Rose Joniec đến từ Texas, Mỹ đã suýt mất đứa con gái chỉ vì món đồ chơi tưởng như vô hại này. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, cô bé Britton con chị cũng rất thích chơi spinner, cô bé tranh thủ chơi mọi nơi mọi lúc. Một ngày thứ Bảy của tháng Năm, trên đường trở về nhà từ hồ bơi, Kelly bất ngờ nghe thấy Britton phát ra âm thanh lạ lùng từ băng ghế sau trong lúc chị lái xe.

Quay trở lại nhìn, chị không tin vào những gì đang xảy ra. Gương mặt Britton đỏ ửng lên và nước dãi bắt đầu chảy ra ào ạt từ miệng cô bé. Quá hoảng sợ, chị lập tức dừng xe, thực hiện động tác cấp cứu Heimlich nhưng vẫn không có tác dụng gì. Britton vẫn có thể phát ra âm thanh và chỉ vào cổ họng của mình như muốn ám chỉ đã nuốt phải thứ gì đó.

Lập tức Kelly đã đưa con gái đi cấp cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Texas đã phát hiện ra miếng kim loại mắc kẹt trong thực quản của Britton sau khi chụp x-quang. Để lấy được dị vật ra, các bác sĩ phải gây tê Britton và tiến hành mổ nội soi.

(Ảnh: thefeels)

Hóa ra, cô bé Britton thấy spinner bị bẩn nên đưa vào miệng để làm sạch và không may nuốt phải mảnh kim loại trong đồ chơi. Vụ việc xảy ra, Britton may mắn không bị ngạt thở hoàn toàn, có thể sống sót nhưng việc bố mẹ hết sức lưu ý về đồ chơi của con để con không gặp phải trường hợp ngạt thở, hóc dị vật là điều cực kì quan trọng.

Chị Kelly chia sẻ: “Tôi chỉ muốn cảnh báo các bậc phụ uynh rằng spinner được bày bán rất rộng rãi. Trẻ con chắc chắn sẽ muốn được sở hữu một chiếc spinner nhưng không phải tuổi nào cũng có thể chơi được. Nếu bạn có con nhỏ (dưới 8 tuổi) hay nhớ trong đầu rằng con có khả năng bị hóc nếu chơi chúng”.

Mẹ con chị Kelly và chiếc spinner đã gây ra hóc dị vật cho bé Britton (Ảnh: twitter)

Quả thật là một cú sốc với Kelly và con gái. May mắn rằng cô bé đã vượt qua được tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng lời cảnh báo của bà mẹ này sẽ giúp các bậc phụ huynh sẽ có ý thức hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho con. Và quan trọng hơn hết, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn được in trên bao bì.

(Nguồn: hefty)