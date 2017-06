Miền Bắc sắp có mưa, chấm dứt nắng nóng

Từ 6/6, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt do chịu tác động của khối khí lạnh gây mưa.

Ngày 5/6, miền Bắc bước sang ngày nắng nóng thứ 5 khi từ sáng nhiệt độ cao phổ biến 29-31 độ C. Tại Hà Nội, trời nắng chói chang từ sáng sớm, không khí hanh khô gây cảm giác bức bối cho người đi đường. Lúc 7h nhiệt độ tại 5 trạm khí tượng phổ biến mức cao 32-34 độ C. Ba tiếng sau, mức nhiệt đã lên 37 độ C, độ ẩm còn 51%.

Tuy nhiên so với cùng thời điểm hôm qua, nền nhiệt ở Hà Nội đã giảm đáng kể, khoảng 1 độ C. Các tỉnh đồng bằng khác như Nam Định, Hải Phòng cũng hạ khoảng 0,2-0,7 độ C.

Trời nóng 40-41 độ C, nhiều người đổ ra biển tắm. Ảnh: Nguyễn Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay nắng nóng vẫn tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao 36-39 độ C; Hà Nội cao hơn khoảng 40-41 độ C; thời gian nhiệt độ trên 35 độ C duy trì trong thời gian dài từ 10 đến 18 tiếng trong ngày. Về đêm, nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 28-30 độ C.

Tình trạng nắng nóng chỉ kéo dài hết hôm nay. Từ gần sáng và ngày mai, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống, gây mưa rào và giông trên diện ở Bắc Bộ. Mưa sẽ lan rộng ra khắp Bắc Bộ vào chiều tối mai, lượng mưa tập trung ở Đông Bắc các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 6/6, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ dưới 35 độ C và chấm dứt nắng nóng.

Miền Trung cũng có kiểu thời tiết tương tự. Hôm nay dù nền nhiệt vẫn cao nhưng so với hôm qua đã giảm khoảng 1 độ C. Riêng tại Vinh (Nghệ An) do có mưa nên nền nhiệt lúc 10h hôm nay chỉ còn 29 độ C, giảm 7 độ C so với hôm qua.

Cơ quan khí tượng cho biết, chiều mai, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa rào và rông, nắng nóng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ giảm dần. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ 35-37 độ C. Ngày 7/6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung bắt đầu từ 1/6, trong đó Hà Nội là tâm điểm, khi các trạm khí tượng ghi nhận mức xấp xỉ 41 và 42 độ C. Hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử. Theo đó, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3/6 vượt trên 2 độ. Trạm Láng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, còn ngày 3/6 là 41,5 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng cách mặt đất 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.

Một số nơi ở miền Bắc có mức nhiệt lên cao nhất từ trước đến nay như Phù Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ C (mức cao nhất năm 2001 là 39 độ); Bắc Giang 40,5 độ C (năm 1994 là 38,7 độ C); Lạng Sơn 38,8 độ C (vượt năm 2012 là 38,4 độ C).

Trước đây, những nơi nắng nóng nhất thường tập trung phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nhưng lần này lại hình thành ở Bắc Bộ nên gây ra đợt nóng gay gắt vừa qua.