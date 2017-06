Messi: 'Enrique nói tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử'

Siêu sao người Argentina tri ân thầy cũ Luis Enrique trong việc hồi sinh Barca cũng như khơi dậy niềm cảm hứng chơi bóng cho anh.

Luis Enrique giành được chín chiếc cup, trong tổng số 13 danh hiệu có thể, dù chỉ nắm quyền ba năm ở Barca. Số này bao gồm cú ăn ba nổi tiếng ngay trong mùa giải đầu tiên ông đến Nou Camp.

"Enrique tạo động lực để chúng tôi trở lại là một đội bóng vĩ đại. Chính ông ấy đã thúc đẩy chúng tôi chiến đấu", Messi gửi lời tri ân đến Enrique trên tạp chí bóng đá Four Four Two.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, Messi có Quả bóng vàng thứ năm trong sự nghiệp

"Chúng tôi đã ở thời điểm tồi tệ, nhưng khi Enrique đến Nou Camp, ông ấy đã giúp chúng tôi chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Enrique cho chúng tôi khao khát trở thành đội bóng vĩ đại một lần nữa", Messi nhấn mạnh.

Không chỉ tạo dấu ấn với tập thể, cựu HLV Roma còn giúp Messi chấm dứt cơn khát Quả Bóng Vàng bằng cách đánh bại đối thủ số một Ronaldo năm 2015.

Theo lời siêu sao người Argentina, giữa anh và Enrique không có sự mâu thuẫn nào. "Sau chiến thắng 3-2 trên sân Real Madrid hồi tháng Tư, ông ấy đã nói rằng tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới", Messi thổ lộ.

Thắng Nguyễn