Nhiều doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác bị xử phạt nặng

Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông vừa xử phạt một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số vì hành vi phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ từ 40 đến 120 triệu đồng.

Nạn tin nhắn rác gây bức xúc người dùng

Tại buổi họp giao ban của Bộ TT&TT cuối tháng 5 vừa qua, Thanh tra Bộ TT&TT cho biết đã tiến hành xử phạt các doanh nghiệp vi phạm hành vi phát tán tin nhắn rác là này từ 40 đến 120 triệu đồng.

Cụ thể, các doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 60 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung chủ yếu vi phạm trong số 4 hành vi sau: Gửi, phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xố số khi cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc để phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; không cung cấp công khai thông tin về giá cước trước khi tính cước người dùng gọi điện đến tổng đài 1900xxxx (cung cấp các dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại).

Trong đó, công ty Cổ phần truyền thông VMG bị xử phạt 120 triệu đồng cho hành vi vi phạm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số. Các Công ty Cổ phần thương mại và phát triển dịch vụ viễn thông Việt; Công ty Cổ phần truyền thông H2T Việt Nam; Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Giải trí Đất Việt bị xử phạt 40 triệu đồng cho hành vi vi phạm phát tán tin nhắc rác.

Đại diện Bộ TT&TT cho biết, hiện vấn nạn tin nhắn rác với nội dung quảng cáo cho các dịch vụ từ kinh doanh bất động sản, SIM số đẹp, quà tặng âm nhạc, dịch vụ truyền hình cáp, cho vay vốn ngân hàng, thời trang… cho tới tin nhắn dẫn dụ, lừa đảo mời nghe lời nhắn để trừ tiền trong tài khoản di động, chơi lô đề… vẫn liên tục tấn công người dùng bất kể ngày đêm gây bức xúc cho khách hàng. Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ TT&TT sẽ tiếp tục rà soát để làm trong sạch thị trường này.

Trước đó, tại buổi họp giao ban của Bộ TT&TT tháng 4/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị của Bộ tiếp tục phối hợp tích cực để xử lý các nội dung xấu, độc hại, thông tin xúc phạm cá nhân... làm lành mạnh hóa môi trường thông tin trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Đối với tình hình thu hồi SIM rác, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt thu hồi SIM kích hoạt sẵn, thắt chặt vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác, khuyến mại giá cước… Đồng thời, Chấn chỉnh lại toàn bộ thông tin thuê bao đang sử dụng và phối hợp chặt chẽ với Cục PTTH&TTĐT chặn tin nhắn, cuộc gọi rác…

Theo số liệu từ các nhà mạng về quản lý thông tin, đăng ký thông tin thuê bao trả trước, VNPT đã có công văn báo cáo Cục Viễn thông về quản lý thuê bao trả trước và kho số. Đến 31/4/2017, đã có 6,9 triệu thuê bao bị khóa, 565.000 thuê bao bị thu hồi về kho. Đối với nhà mạng MobiFone, đã thu hồi SIM kích hoạt sẵn 3.951 thuê bao, khóa 1.082.000 SIM kích hoạt sẵn, chặn 9,6 triệu tin nhắn rác...

Ngoài ra, Nghị định số 49 sửa đổi của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4, nghị định mới có những quy định rất nghiêm ngặt và những hình phạt nặng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đây được xem là động thái cứng rắn của chính quyền trong việc đẩy lùi nạn tin nhắn rác, SIM rác, gây rối trật tự trị an, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như an ninh thông tin, an ninh quốc phòng.

Đến ngày 11/5 vừa qua, 5 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và Gtel đã cùng ký cam kết phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác kể từ ngày 1/7/2017.

Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh: “Các nhà mạng phải coi chặn tin nhắn rác như là chất lượng dịch vụ, như là thước đo đánh giá trách nhiệm của nhà mạng đối với khách hàng. Yêu cầu nhà mạng phải phối hợp chặt chẽ, cụ thể hoá các kế hoạch thực thi trong thời gian tới”. Thứ trưởng cũng yêu cầu các nhà mạng cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, với Trung tâm VNCERT để ngăn chặn tin nhắn rác đồng bộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

Gia Hưng