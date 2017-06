Gain của Brown Eyed Girls gây sốc khi tiết lộ từng được “mời” dùng cần sa

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra việc sử dụng cần sa của các ngôi sao xứ Hàn sau khi nữ ca sĩ Gain, thành viên của nhóm Brown Eyed Girls, tiết lộ thông tin cô từng được mời chào sử dụng cần sa trong một bữa tiệc.

Vụ việc nam ca sĩ thần tượng T.O.P, thành viên của nhóm Big Bang, bị điều tra và có thể phải đối mặt với án phạt 5 năm tù vì sử dụng cần sa trái phép, đang khiến dư luận và người hâm mộ xôn xao. Sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì tiết lộ mới nhất của nữ ca sĩ trẻ Gain, thành viên một nhóm nhạc nữ thần tượng của Hàn Quốc - Brown Eyed Girls về việc được “mời chào” sử dụng cần sa công khai trong một bữa tiệc lại khiến fan “choáng váng”.

Gain của nhóm Brown Eyed Girls tiết lộ từng được mời sử dụng cần sa trong một bữa tiệc.

Ngày 4/6 vừa rồi, Gain cho hay, cô được một người đàn ông, một người bạn của bạn trai cô - nam diễn viên Joo Ji Hoon, mời sử dụng ma túy trong một bữa tiệc. Cô lập tức lên tiếng kêu gọi fan trên Instagram tẩy chay việc sử dụng chất gây nghiện trái phép trong giới nghệ sĩ Hàn.

Nữ ca sĩ xinh đẹp còn tiết lộ tên của người đàn ông này là Park Jung Wook và ngay lập tức cảnh sát Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra vụ việc. Trong tiết lộ của mình, Gain khẳng định, cô đã từ chối lời mời của người đàn ông này và thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của mình bằng lời đe dọa giết anh ta.

Cảnh sát Seoul cho biết, họ sẽ mời nữ ca sĩ Gain lên sở làm việc để lấy lời khai.

Gain, tên thật là Son Ga In, sinh năm 1987. Cô được biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Brown Eyed Girls. Ngoài ca hát, cô còn tham gia một số gameshow truyền hình và nổi tiếng nhất là xuất hiện cùng Jo Kwon của nhóm 2AM trong chương trình “We Got Married” và “All My Love”. Ngoài ra, cô cũng phát hành được 6 đĩa đơn cá nhân. Gain là thần tượng của nhiều khán giả trẻ tại Hàn Quốc và châu Á.

Mi Vân