Bảo Việt tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Ngày 2/6/2017, Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài chính phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cắt băng khánh thành, gắn biển Nhà phục vụ tại Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, ông Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, ông Nguyễn Quang Phi - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, ông Mai Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 45 năm ngày diễn ra trận đánh lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Công trình Nhà Phục vụ tại Thành cổ Quảng Trị được xây dựng bằng nguồn vốn công đức 3,7 tỷ đồng của Tập đoàn Bảo Việt.

Thành cổ Quảng Trị là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt quan trọng. Chính tại mảnh đất này, lịch sử đã chứng kiến trận đánh 81 ngày đêm vô cùng ác liệt diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972 của quân giải phóng bảo vệ Thành cổ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quảng Trị anh hùng đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách trên địa bàn.

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là doanh nghiệp tiên phong bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng, uống nước nhớ nguồn, vì những niềm tin của người Việt.

Tính từ năm 2010 tới nay, tại Quảng Trị, Tập đoàn Bảo Việt đã công đức kinh phí xây dựng Khu hành lễ nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 với số tiền 5 tỷ đồng; trùng tu, tôn tạo di tích K10 xã Hải Phú, huyện Hải Lăng hơn 1 tỷ đồng; xây dựng trường Mầm non Thành Cổ hơn 5 tỷ đồng; xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi thị xã Quảng Trị 8 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng một số nhà tình nghĩa tại Thị xã Quảng Trị; tôn tạo di tích và tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Chi khu quân sự Mai Lĩnh và tài trợ một số chương trình học bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Riêng trong năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã công đức hơn 5 tỷ đồng để xây dựng công trình Lư hóa vàng và công trình Nhà phục vụ tại Thành Cổ Quảng Trị - hai công trình phục vụ du khách thập phương đến thăm, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Với hoạt động này, Bảo Việt mong muốn đóng góp thêm một phần nhỏ bé cùng với Nhà nước và tỉnh Quảng Trị trùng tu, tôn tạo cho di tích ngày một trang nghiệm để nhân dân cả nước và du khách thập phương có đủ điều kiện thuận lợi khi đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Khu di tích K10 - Hải Phú, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Đền tưởng niệm Liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, làm lễ thả hoa tại Bến sông Thạch Hãn.

Là doanh nghiệp của Việt Nam, công tác “Đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng chí” luôn được coi là một trong những công tác trọng tâm của Tập đoàn Bảo Việt. Trong tháng 3/2016, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai một loạt các hoạt động cộng đồng như tặng Nhà nhân ái trị giá 110 triệu đồng cho gia đình ông Đỗ Xuân Rộng - người có công với cách mạng tại xóm Trụ, xã Thái Thịnh, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Tập đoàn Bảo Việt cùng thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành trồng hàng trăm cây xanh tại khuôn viên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội mà Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện rất thành công trong nhiều năm trước đây, ngày 15/4/2017, tại địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Xuân Sơn - Công trình do Bảo Việt tài trợ một phần kinh phí. Ngày 25/4/2017, tại xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã tới thăm và trao tặng nhà tình nghĩa, với tổng số tiền là 250 triệu đồng cho hội viên Hội chiến sỹ Thành cổ năm 1972 Quảng Trị tỉnh Phú Thọ.

Tính đến nay, Bảo Việt đã dành hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng là một trong bốn trọng tâm trong hoạt động phát triển bền vững của Bảo Việt. Các thế hệ Bảo Việt luôn khẳng định sự trân trọng và niềm tự hào đối với lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện sự biết ơn và ghi nhận sự hy sinh của các thế hệ đã góp phần xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay.