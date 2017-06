10 điều bạn phải thực hiện để giảm cân trong chế độ ăn kiêng Whole30

Từ việc khám phá độ nhạy cảm thực phẩm đến việc chống lại những cơn thèm đồ ngọt, dường như không có gì chế độ ăn kiêng Whole30 không thể thực hiện được.

Nếu bạn dành thời gian vào blog về sức khoẻ hoặc truyền thông xã hội, bạn chắc chắn đã nghe nói về chế độ ăn kiêng Whole30. Bạn cũng có thể nhìn thấy những bức ảnh trước và sau khi giảm cân, đọc thấy những chuyển biến tuyệt vời về mặt sức khỏe mà chế độ ăn uống này mang lại. Từ việc khám phá độ nhạy cảm thực phẩm đến việc chống lại những cơn thèm đồ ngọt, dường như không có gì Whole30 không thể thực hiện được.

Chế độ ăn kiêng Whole30 có thể giúp bạn giảm cân từ việc ăn uống sạch, không đường.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy tuyệt vời khi thực hiện chế độ ăn kiêng Paleo với việc hạn chế tối đa thực phẩm chế biến, không ăn đường, chất tạo ngọt, uống rượu. Nhưng trước khi bạn nhảy vào mục tiêu duy nhất là giảm cân, hãy biết điều này: Về cơ bản, Whole30 là chế độ ăn kiêng loại bỏ, tập trung vào việc giúp bạn cảm thấy tốt nhất. Đây không phải là một kế hoạch giảm cân.

Điều đó nói nên rằng, rất nhiều người thử Whole30 với mục đích giảm cân. Nhà dinh dưỡng học Sara Haas cho biết: "Lợi ích của Whole30 là khuyến khích ăn thực phẩm nguyên chất, thực phẩm trong tình trạng tự nhiên nhất của nó". Cắt bỏ đường có nghĩa là bạn có thể tránh calo rỗng từ các món tráng miệng, các loại bánh trái và rượu. Bạn cũng có thể thấy rõ ràng rằng chiếc bụng đang nịnh nọt mình khi tránh các loại thực phẩm chế biến, thực phẩm có chứa nhiều muối.

Vậy làm thế nào để bạn có thể tận dụng tối đa kế hoạch? Dưới đây chính là những điều bạn cần phải làm để thực hiện thành công chế độ ăn kiêng Whole30:

Cắt bỏ toàn bộ đường ra khỏi chế độ ăn uống

Chế độ ăn kiêng Whole30 yêu cầu phải cắt bỏ đường, chất làm ngọt nhân tạo, ngũ cốc, sữa, đậu và rượu trong vòng 30 ngày dài. Điều đó có nghĩa là phần lớn các thực phẩm đóng gói - từ bánh quy cho đến sốt cà chua, rượu vang đỏ hàng đêm… bạn sẽ không được đụng vào. Những loại thực phẩm vốn được coi là tốt cho bạn như quinoa, sữa chua Hy Lạp… cũng không phải là lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn của bạn.

Chế độ ăn kiêng Whole30 yêu cầu phải cắt bỏ đường, chất làm ngọt nhân tạo, ngũ cốc, sữa, đậu và rượu trong vòng 30 ngày dài.

Tại sao chế độ ăn kiêng Whole30 rất nghiêm ngặt trong việc tiêu thụ đường? Theo người sáng lập của chế độ ăn kiêng, đây là những thực phẩm gây viêm, gây hại ruột, do đó cần tránh ăn càng nhiều càng tốt. "Chúng cũng là những thực phẩm mà các nhà sáng lập nói rằng gây bất ổn mức đường trong máu và dẫn đến sự thèm ăn. Nhưng thật khó để kết luận rằng đây có phải là sự thật cho tất cả mọi người hay không. Nói chung, việc hạn chế đường và rượu là ý tưởng hay. Nhưng sữa, đậu, ngũ cốc thì không hẳn gây phản ứng viêm với tất cả mọi người", Haas nói.

Dưới đây là những gì mà người theo kế hoạch ăn kiêng Whole30 có thể ăn:

- Trái cây và rau tươi (có thể ăn trái cây khô với số lượng nhỏ).

- Protein từ cá, thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn (tất cả đều được nuôi sạch).

- Trứng.

- Chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ôliu, bơ, dầu dừa.

- Các loại quả hạch như hạt điều, hạt macadamia, hạnh nhân và bơ hạnh nhân.

Tại sao lại là 30 ngày? Đây là khoảng thời gian cần thiết cho cơ thể bạn thiết lập lại và bắt đầu quá trình chữa bệnh. Đây cũng là thời gian vừa đủ để thay đổi thị hiếu, cải thiện mối quan hệ của bạn với thực phẩm. Sau 30 ngày, bạn được khuyến khích từ từ đưa lại giới hạn thức ăn để xem có thêm thực phẩm nào tốt cho chính mình hay không.

Haas nói, tất nhiên là một tháng ăn uống sạch không đủ để đảm bảo rằng bạn sẽ không trở lại theo cách ăn uống cũ. Nhưng điều ấy đảm bảo bạn có đủ thời gian để làm nền tảng cho những thói quen mới và định hướng lại vị giác với thực phẩm lành mạnh.

Làm sạch tủ lạnh, nhà bếp

Lập kế hoạch trước có thể giúp bạn phát triển tốt chế độ ăn uống.

Lập kế hoạch trước có thể giúp bạn phát triển tốt chế độ ăn uống. Đối với chế độ ăn kiêng Whole30 cũng vậy. Trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn dọn sạch nhà bếp, dọn sạch đồ trong tủ lạnh. Hãy từ bỏ cám dỗ bằng cách mạnh dạn vứt bỏ kem, bánh quy, khoai tây chiên và đồ ăn vặt nói chung ra khỏi tầm nhìn và tâm trí bạn.

Lên thực đơn hàng tuần và đi mua sắm đúng theo thực đơn

Việc mua sắm đồ ở cửa hàng, siêu thị đôi khi khiến bạn không thể thực hiện đúng chế độ ăn kiêng Whole30. Mặc dù rất nhiều sản phẩm luôn gắn mác không có đường khiến người nhẹ dạ cả tin mắc lừa. Điều đó cho thấy bạn sẽ phải dành thời gian nấu ăn ở nhà là chính, thay vì việc đi siêu thị mua đồ ăn sẵn. Thay vì cố gắng tìm ra các bữa ăn và đồ ăn nhẹ ngay lập tức, hãy lập kế hoạch nấu ăn trong 1 tuần. Hãy thử một số công thức nấu ăn đã được Whole30 chấp thuận hoặc làm theo những bữa ăn trực tuyến của Whole30.

Rửa sạch và xắt nhỏ thực phẩm

Hãy rửa sạch thực phẩm và thái thành những lát thật mỏng, tự làm một món salad với nước sốt tự chế, nướng thịt và lấy riêng một phần đồ ăn nhẹ lành mạnh. Bạn càng chuẩn bị ít thời gian thì càng thấy chế độ ăn kiêng Whole30 thực sự thân thiện trong tầm nhìn.

Chỉ tích trữ đồ ăn nhẹ được phép ăn trong chế độ Whole30

Trong tuần đầu tiên, việc chuyển sang đồ ăn nhẹ sạch của chế độ có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn. Hãy bắt đầu với những đồ ăn nhẹ như salsa, cần tây, bơ hạnh nhân… bạn sẽ thấy thay đổi đồ ăn nhẹ không quá khó đối với chế độ ăn kiêng này.

Tự nấu ăn càng nhiều càng tốt

Cố gắng tự nấu và ăn thực phẩm mình tự làm mỗi ngày thay vì mua đồ ăn nhanh hay ghé vào bất cứ cửa hàng nào mỗi tối. Nếu bắt buộc phải ăn tại nhà hàng, hãy lựa chọn menu một cách cẩn trọng, thậm chí yêu cầu nhân viên thay đổi một chút trong chế biến.

Cố gắng tự nấu và ăn thực phẩm mình tự làm mỗi ngày thay vì mua đồ ăn nhanh hay ghé vào bất cứ cửa hàng nào mỗi tối.

Tìm cách mới để giao tiếp xã hội

Thật khó khi bạn gặp gỡ giao lưu với bạn bè, đối tác mà không uống rượu hay la cà trong những quán hàng kem mát lạnh. Nhưng thay vì bị sa chân vào đó, bạn có thể rủ mọi người đi lang thang hàng ngắm phố phường, xem phim, buôn chuyện ở những quán cà phê để nhâm nhi cà phê hoặc trà đen.

Đừng ham hố những chiếc phiếu giảm giá thực phẩm

Hãy suy nghĩ đến mục tiêu và chế độ ăn bạn đang theo đuổi. Sự cám dỗ của thẻ giảm giá, nhãn mác thực phẩm giảm giá… đôi khi khiến bạn mua cả lố thực phẩm "rác" về nhà. Và tất nhiên, điều này vô hình chung phá vỡ chế độ ăn kieeg Whole30 mà bạn đang theo đuổi.

Tránh SWYPO

Cụm từ SWYPO được viết tắt từ "Sex With Your Pants On". Đây là cái tên ngớ ngẩn cho ý tưởng tái tạo các món ăn được sử dụng với các thành phần được Whole30 phê duyệt như vỏ bánh pizza nhiều rau xà lách hoặc kem bí đao không chứa đường. Giống như đang cố gắng quan hệ tình dục với quần của mình, những cách xử lý này không bao giờ tốt như thực tế, vì vậy bạn cũng nên tránh tất cả. Hơn nữa, cách ăn uống này còn đi ngược lại với tinh thần của chế độ ăn kiêng Whole30 như cảm nhận mọi giá trị tinh khiết, đơn giản và cải thiện mối quan hệ của bạn với thực phẩm.

Trong giao lưu với bạn bè, đối tác, bạn có thể rủ đi cà phê, uống trà thay vì uống rượu, ăn kem.

Quay trở lại ăn thực phẩm cũ

Sau 30 ngày thực hiện chế độ ăn kiêng Whole30, cảm giác vô cùng tuyệt vời đến nỗi bạn nghĩ mình đã sẵn sàng để ăn mừng với pizza và bia. Nhưng nếu thực sự vượt qua 30 ngày ăn kiểu Whole30, bạn sẽ khỏi phải lo lắng vì những món ăn kia sẽ không làm bạn thích thú nữa, thậm chí thấy chúng ảm đạm, nhạt nhẽo vô cùng.

(Nguồn: Pre)