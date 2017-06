Nga-Syria giải phóng hoàn toàn Aleppo, người Kurd ôm hận

Về tình hình Syria mới nhất, Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đã giải phóng hoàn toàn thị trấn Maskanah, đồng thời ngăn chặn, không cho IS tràn về Palmyra.

Ý đồ của người Kurd, IS

Trả lời Sputnik ngày 3/6, người đứng đầu Trung tâm dự báo quân sự Anatoly Tsyganokm cho biết, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tăng cường hoạt động tại các khu vực gần Palmyra.

Chúng muốn giành lại thành phố chiến lược này và sử dụng nó để tiến quân vào Deir Ezzor và các khu vực quan trọng khác ở Syria trong bối cảnh tổ chức khủng bố sắp mất đi thành trì Raqqa.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Ivan Kononalov nhận định rằng IS có ý định biến Deir Ezzor thành thủ đô mới của chúng, nhưng các tay súng cần Palmyra để chuyển vũ khí và các trang bị khác tới thành trì tiếp theo.

''SAA đang có kế hoạch sử dụng Palmyra để triển khai lực lượng chính dỡ bỏ phong tỏa Deir Ezzor và đẩy lùi IS khỏi thành phố… IS hiểu rằng chúng có thể sẽ mất Raqqa.

Chúng quyết tâm biến Deir Ezzor thành thành trì mới của mình. Đây là lý do tại sao các khu vực xung quanh Palmyra là một trong những địa bàn tác chiến phức tạp nhất'', chuyên gia Konovalov nói.

Quân đội Syria cắm cờ tại Palmyra ngày 4/3.

Tái chiếm Pamyra sẽ cho phép IS tiến hành các chiến dịch tấn công các địa điểm chiến lược quan trọng khác, trong đó có Damacus. Chúng sẽ có thể nắm quyền kiểm soát Qalamun, khu vực vùng núi ở phía Bắc thủ đô Damacus, làm tê liệt con đường nối Damacus và thành phố Homs.

Thêm nữa, IS có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tại căn cứ quân sự Tiyas, căn cứ không quân lớn nhất tại Syria. Nếu SAA mất căn cứ này, khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở miền Trung và Tây Syria sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Trong khi quân đội Syria càn quét IS tại vùng nông thôn Aleppo thì người Kurd (được Mỹ hậu thuẫn) lại hé cửa để IS tràn ra khỏi Raqqa nhằm ngăn cản quân Chính phủ tiến vào Raqqa, đồng thời tạo áp lực cho Palmyra, làm chậm tiến trình giải phóng Deir Ezzor.

Một khi kế hoạch này thành công, sau khi chiếm Raqqa, người Kurd sẽ tiếp tục hướng tới Deir Ezzor trước quân đội Syria một bước, nhằm thực hiện tham vọng thành lập một chính quyền riêng ở vùng đất giàu tài nguyên tại đông Syria.

Phá vỡ âm mưu

Không để người Kurd và IS thực hiện được âm mưu này, ngày 3/6, lực lượng không quân Syria và Nga cùng tiến hành một số cuộc không kích trên vùng địa hình sa mạc rộng lớn phía đông Syria, đánh vào các vị trí, khu vực tập trung quân của IS trong địa phận tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Xuất kích từ căn cứ không quân Shayrat phía đông tỉnh Homs, các phi đội không quân Nga và Syria không kích các vị trí phòng thủ của IS dọc theo đường giao thông đến Al-Sukhnah, Không quân Nga – Syria tiến hành liên tiếp 6 cuộc không kích đánh vào IS trong thị trấn Sukhnah.

Cùng lúc đó, phía đông thị trấn Sukhnah, một phi đội không quân Syria và Nga tiến hành cuộc không kích vào căn cứ địa và các hoạt động cơ động của IS trên vùng nông thôn phía tây tỉnh Deir Ezzor, tập kích liên tiếp vào các trận địa của IS trong khu vực mỏ dầu Tayyem.

Không quân Nga và Syria sẽ liên tục tiến hành các cuộc không kích trên hướng Palmyra – Deir Ezzor nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công phá vòng vây thành phố Deir Ezzor, không để IS có cơ hội tiếp cận Palmyra cũng như Deir Ezzor. Làm được điều này, âm mưu của người Kurd và IS sẽ tan thành mây khói.

Khải hoàn

Ngày 4/6, quân đội Syria chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn thị trấn Maskanah, căn cứ địa cuối cùng của IS trên vùng nông thôn phía đông Aleppo. Cuộc đấu trí và lực giữa IS và lực lượng Tiger đã có kết quả cuối cùng, quân đội Syria toàn thắng.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, lực lượng IS quyết định rút khỏi Maskanah và các làng xung quanh sau khi bị quân đội Syria đánh chiếm nhiều cao điểm, khống chế tầm nhìn vào thị trấn.

Lực lượng Tiger là đơn vị có công đầu trong chiến dịch giải phóng vùng nông thôn phía đông Aleppo nói chung và thị trấn Maskanah nói riêng, sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ này là đơn vị chủ lực trong các tất cả các chiến dịch giải phóng miền đông Aleppo khỏi sự chiếm đóng tàn bạo của IS.

Giải phóng được thị trấn Maskanah, quân đội Syria sẽ chuyển hướng tấn công sang vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama, giải phóng hoàn toàn vùng nông thôn này khỏi ách thống trị của IS.

Trong những ngày này, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger lãnh đạo giải phóng được 22 ngôi làng, tiêu diệt hơn 1.200 tay súng IS. Ngoài ra, các đơn vị vũ trang Syria phá hủy khoảng 100 xe tăng, thiết giáp và các xe cơ giới khác.

Lực lượng Tiger giải phóng hoàn toàn thị trấn Maskanah

Chiến trường Aleppo đã chứng kiến một cuộc đấu trí và đấu lực dữ dội chưa từng có, khi IS trở thành quân cờ thí mạng của các bên xung đột.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn sử dụng IS để tiến sâu vào lãnh thổ Syria. Lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn muốn dùng IS để tiêu hao, kiềm chế quân đội Syria trong cuộc tấn công vào thành phố Raqqa nhằm mở rộng vùng kiểm soát để thành lập nhà nước người Kurd ly khai dưới sự bảo trợ của phương Tây.

Trong khi đó, quân đội Syria được sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga, nỗ lực tiêu diệt khủng bố và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ý đồ kiềm chế cuộc tấn công của quân đội Syria theo hướng Raqqa và đẩy IS cho quân đội Syria của người Kurd đã đổ vỡ

Trước đòn chặn đánh của lực lượng không quân Nga, IS sẽ không di tản binh lực về Palmyra để chịu chết trên vùng sa mạc dưới hỏa lực của máy bay chiến đấu. IS quyết định rút quân, đồng nghĩa với việc lực lượng chiến binh của IS sẽ lùi về Raqqa và Deir Ezzor. Điều này chính là điều mà người Kurd (được Mỹ hậu thuẫn) không hề muốn.

Theo Thục Quyên