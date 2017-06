5 game online Trung Quốc đa dạng đủ thể loại mới giới thiệu gần đây

Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vòng những game online Trung Quốc hay, hấp dẫn về cách chơi và bóng bẩy về đồ họa đã được giới thiệu trong thời gian gần đây.

Công Chiến Ngụy Thục Ngô

Công Chiến Ngụy Thục Ngô là một game online 2D thuộc thể loại TCG có đề tài lịch sử được phát triển và phát hành bởi công ty Electronic Soul. Vận dụng bối cảnh “Tam Quốc” quen thuộc kết hợp với cơ chế chơi thẻ bài đậm tính chiến thuật tư duy, trò chơi hứa hẹn mang đến một trải nghiệm vô cùng đặc sắc, khác biệt hoàn toàn dành cho người chơi trên nền tảng PC, học tập theo thành công của sản phẩm đình đám “Hearthstone”.

Công Chiến Ngụy Thục Ngô - Trailer

Để phù hợp với câu chuyện “Tam Quốc” và hệ thống nhân vật, ba quốc gia Ngụy - Thục - Ngô sẽ trở thành những “triệu hoán sư” độc lập, với các nhân vật như Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo trở chủ soái, và tất nhiên là mỗi quốc gia sẽ có hàng loạt thẻ bài độc đáo khác nhau, cộng thêm một số bộ phận lá bài trung lập. Trước mắt, trò chơi có đưa ra vài chế độ chơi như hình thức mạo hiểm, arena và leo bảng xếp hạng, mỗi chế độ chơi sẽ có quy tắc khác nhau nhưng nhìn chung là khá đơn giản và không có gì quá phức tạp.

Là một sản phẩm thuộc thể loại TCG, Công Chiến Ngụy Thục Ngô có cách chơi tương tự với những cái tên khác thuộc thể loại này, điển hình như “Hearthstone”, nhưng đương nhiên là có các đặc điểm khác biệt của riêng nó. Người chơi sẽ tiến hành đi theo từng lượt, lựa chọn các thẻ bài trên tay để đưa xuống sân đấu, và các thẻ bài quân lính trên sân sẽ tự động tiến về phía trước để tấn công và bước vào phần đất kẻ địch.

Hệ thống thẻ bài trong game có sự đa dạng, phân chia thành đủ chủng loại bao gồm đủ dạng bài phép thuật có công dụng bổ trợ hoặc trực tiếp tấn công kẻ địch. Về cơ bản, sân đấu sẽ được phân chia thành ba làn đường, do vậy người chơi cần biết sắp đặt vị trí ra trận từng thẻ bài quân lính cho phù hợp, ví dụ đơn vị quân nhiều máu, có kỹ năng phòng thủ nên đi trước, còn thẻ bài thiên về tấn công thì nên đi sau. Sự kết hợp công năng của các thẻ bài là rất quan trọng, có thể tạo nên những combo hiệu quả đủ để kết liễu đối thủ chỉ bằng một nước.

Trên phương diện hình ảnh, trò chơi chỉ áp dụng phong cách đồ họa 2D đơn giản nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp. Đội ngũ sản xuất đã thực hiện một công việc khá tốt, thiết kế thẻ bài có tính mỹ thuật cao và đồng điệu với bối cảnh chính, sân đấu cũng rất hoành tráng và bắt mắt, kết hợp thêm đó là đủ dạng hiệu ứng màu sắc thú vị mỗi khi người chơi sử dụng một quân bài nào đó.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://666.17m3.com/

Thương Chiến Tiền Tuyến

Thương Chiến Tiền Tuyến là một webgame 3D thuộc thể loại FPS có đề tài khoa học viễn tưởng được phát triển và phát hành bởi công ty 4399. Trò chơi là một sản phẩm hỗn hợp yếu tố nhân vật có kỹ năng đa dạng với cơ chế FPS truyền thống, học hỏi không ít từ bom tấn “Overwatch” và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vô cùng lí thú, độc đáo, dễ dàng tiếp cận dành cho người chơi trên nền trình duyệt.

Tương tự với nhiều sản phẩm webgame có đồ họa 3D chất lượng khác, trò chơi có đưa ra hai hình thức truy cập gồm trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải về một bộ mini-client siêu nhỏ giúp quá trình truy cập dữ liệu trở nên mượt mà hơn. Nhìn thoáng quá phong cách thiết kế giao diện và hình ảnh nhân vật bối cảnh, trò chơi cơ bản là sao chép từ “Overwatch” và đưa ra một chút biến đổi mà thôi. Tổng quan chất lượng đồ họa của game khá dễ chịu và thân thiện, màu sắc cũng sáng sủa và rõ nét, đủ để vừa lòng người chơi webgame.

Để bắt đầu chơi, người chơi có thể lựa chọn chế độ “quick match” và hệ thống sẽ tự động tạo phòng rồi ghép cặp cho đủ hai phe đối đầu với nhau. Cơ chế thao thác điều khiển nhân vật di chuyển, tấn công và sử dụng kỹ năng cũng không có gì phức tạp, đảm bảo người chơi chỉ mất chút thời gian là làm quen ngay. Trước mắt, Thương Chiến Tiền Tuyến vẫn đang trong ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, nên người chơi sẽ chỉ có 6 nhân vật để lựa chọn mà thôi. Thiết kế diện mạo cho hệ thống nhân vật khá đẹp mắt, mỗi nhân vật sẽ có vũ khí và kỹ năng độc đáo khác nhau.

Quá trình trải nghiệm chiến đấu trong game diễn ra khá là hấp dẫn khi hệ thống nhân vật có cử động mượt, hiệu ứng cho từng loại vũ khí hay kỹ năng đặc biệt cũng được thể hiện khá bắt mắt. Hệ thống bản đồ được tạo dựng khá lắt léo với nhiều đường đi, tuy nhiên tính chất cân bằng giữa hệ thống nhân vật không được tốt cho lắm, khiến ta dễ dàng cảm nhận thấy một vài nhân vật có mức sát thương cao hơn hẳn. Mỗi khi một trận đấu kết thúc, trò chơi cũng có thống kê hiệu số xem ai là người chơi tốt nhất, ban thưởng điểm kinh nghiệm giúp thăng cấp. Ngoài ra, trò chơi cũng có hệ thống cửa hàng buôn bán đủ dạng skin cho từng nhân vật, chủ yếu là để làm đẹp chứ không ảnh hưởng lên khả năng chiến đấu.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://web.4399.com/qzqx/

Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân là một webgame 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử được phát triển bởi công ty Teamtop Game và Zhuiqu phát hành. Trò chơi là sản phẩm bản quyền chính hiệu dựa theo bộ phim truyền hình cùng tên của mỹ nữ Trương Hinh Dư, diễn giải một cách chính xác câu chuyện của nguyên tác, sử dụng phong cách thiết kế đồ họa sáng sủa và đúng kiểu cổ trang để lôi cuốn người chơi đến với đủ nội dung gameplay quy mô quốc chiến hấp dẫn.

Tư Mỹ Nhân - Trailer

Phương diện thiết lập nhân vật trong game được xây dựng đơn giản khi người chơi chỉ cần lựa chọn hóa thân thành nam hiệp hoặc nữ hiệp rồi lựa chọn một trong hai dạng vũ khí thương và kiếm. Kỹ năng chiến đấu và chỉ số thuộc tính của nhân vật sẽ được quyết định dựa trên vũ khí. Thiết kế giao diện UI được xây dựng tương đối gọn gàng và vừa mắt chứ không chiếm nhiều diện tích như những webgame thế hệ trước. Tổng quan chất lượng đồ họa của game cũng đẹp, bối cảnh mang tính cổ trang, nhân vật có diện mạo rõ ràng, cử động khá mượt mà.

Ở phương diện chiến đấu, trò chơi có cách thiết lập phím tắt kiểu khác, bao gồm từ phím số 1 – 4 kết hợp QWE để khiến người chơi có thể thao tác tiện lợi và nhanh hơn, giúp đẩy nhanh tiết tấu. Các kỹ năng chiến đấu được thể hiện hết sức hoành tráng và ấn tượng cũng là một ưu điểm của Tư Mỹ Nhân, cử động của nhân vật khi xuất chiêu cũng thú vị, biến hóa và hết sức bóng bẩy, có sự tương tác qua lại giữa nhân vật với nhân vật, nhân vật với môi trường. Số lượng kỹ năng cho mỗi vũ khí có sự đa dạng và sẽ được mở khóa dần dần khi nhân vật thăng cấp.

Ngoài nền tảng đồ họa tân tiến và cơ chế chiến đấu hấp dẫn ra, trò chơi còn có nhiều hệ thống đặc sắc để người chơi khám phá như hệ thống tọa kỵ, thị võ, thị vũ, linh sủng dễ thương. Thông qua đó, người chơi có thể không ngừng gia tăng điểm chiến lực, thoải mái phát triển năng lực chiến đấu của nhân vật một cách tự do. Song hành với đó, trò chơi cũng không thiếu hệ thống phụ bản phong phú và thử thách, mỗi nơi lại mang tới những mục tiêu, những loại Boss khủng khác biệt. Đối với những người thích PVP, trò chơi cũng có đủ hình thức và quy mô lớn nhỏ để ta tham gia, và đối với người chơi casual, họ cũng có thể tìm đến những hoạt động phù hợp với mình.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://mei.zhuiqu.com/

Tiêu Dao Giang Hồ Linh

Tiêu Dao Giang Hồ Linh là một game online 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài võ hiệp được phát triển và phát hành bởi công ty Ixinyou. Trò chơi là sản phẩm tiếp theo của thương hiệu võ hiệp “Tiêu Dao Giang Hồ” khá tiếng tăm ở Trung Quốc, lưu giữ những ưu điểm vốn được yêu mến bởi cộng đồng game thủ thời xưa như nền đồ họa 2D cổ trang và lôi cuốn, cơ chế gameplay phong phú, nhiều nội dung chiến đấu bang hội quy mô,và đủ đường để phát triển nhân vật.

Tiêu Dao Giang Hồ Linh - Trailer

Khâu tạo nhân vật ban đầu trong game được thiết kế hết sức đơn giản, người chơi chỉ cần lựa chọn hóa thân nhân vật nam hoặc nữ với diện mạo cố định là xong. Trải nghiệm tân thủ đến cấp 10, người chơi sẽ chính thức lựa chọn gia nhập vào 1 trong 6 đại môn phái chính gồm Thiếu Lâm, Tiêu Dao, Nga Mi, Cái Bang, Côn Luân và Đường Môn. Mỗi môn phái sẽ tương ứng với một thuộc tính ngũ hành, có sự khác biệt cơ bản về hướng công kích ngoại công hay nội công, và đương nhiên là còn có vũ khí, trang bị lẫn cây kỹ năng độc đáo riêng.

Tốc độ thăng cấp ở Tiêu Dao Giang Hồ Linh diễn ra khá nhanh và cách thức điều khiểm trải nghiệm cũng rất đơn giản. Mặc dù là một game client truyền thống, nhưng trò chơi cũng có tích hợp đầy đủ những hệ thống tự động chiến đấu, tìm đường để giúp quá trình làm nhiệm vụ trở nên nhan chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, quá trình chinh phục phụ bản vẫn cần người chơi tự tay điều khiển để có được thành quả tốt nhất.

Trên phương diện đồ họa, trò chơi sử dụng phong cách thiết kế hình ảnh 2D đậm tính cổ điển và có thể nói là rất lạc hậu so với những sản phẩm thế hệ mới. Hầu hết hình ảnh trong game đều ở chế độ tĩnh, cử động của nhân vật cũng kiểu cứng cứng ngượng ngượng. Bù lại phương diện hệ thống kỹ năng hay võ công của môn phái lại được xây dựng khá thú vị, khi đánh chưởng cũng màu mè bắt mắt cộng thêm thời gian CD ngắn. Hơn nữa, các kỹ năng cũng tự động mở khóa theo cấp độ nhân vật, và chỉ cần mất tiền bạc + điểm kinh nghiệm là thăng cấp được.

Ở những nội dung gameplay khác, trò chơi đương nhiên chú trọng vào hệ thống trang bị với đủ công năng chế tạo, cường hóa, khảm nạm. Tất nhiên, quá trình náy sẽ vô cùng tốn kém, nên đối vói những người chơi miễn phí mà nói, họ phải thật chăm chỉ cày cuốc, tham gia đủ mọi hoạt động lĩnh thưởng. Dù vẫn là phiên bản thử nghiệm nhưng số lượng hoạt động gameplay được mở ra là khá nhiều, tuy nhiên đại bộ phận là các dạng hoạt động nhỏ chứ chưa có nhiều hoạt động PVE hoặc PVP hoành tráng.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://z.ixinyou.com/

The Epic of Tia

The Epic of Tia là một game online 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển và phát hành bởi công ty NetEase. Trò chơi sử dụng bối cảnh trung cổ phương Tây, có phong cách thiết kế đồ họa chân thực, gây dựng nên một thế giới ma thuật và hiệp sĩ vô cùng lôi cuốn, đồng thời tách biệt mình khỏi vô số các sản phẩm nội địa có kiểu cách điển hình Trung Quốc khác, hứa hẹn gửi đến người chơi nhiều nội dung gameplay hấp dẫn kèm cơ chế chiến đấu chặt chém tự do lôi cuốn.

Trò chơi lấy những phương diện như tăng trưởng nhân vật, thu thập trang bị, luyện tập kỹ năng, phụ bản tổ đội, chiến đấu và đối đầu làm chủ. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có các công năng xã hội, cho phép tự do giao dịch tất cả mọi món vật phẩm theo kiểu cổ điển. Với cốt truyện mang tính sử thi diễn ra ở một đại lục hư cấu, người chơi sẽ được hòa mình vào một thế giới giả tưởng kiểu Châu Âu, tự mình hóa thân thành những hiệp sĩ, pháp sư tài ba rồi bước chân vào con đường phiêu lưu mạo hiểm, chống lại những thế lực bóng tối xấu xa.

Là một sản phẩm thế hệ mới, The Epic of Tia rất chú trọng vào phương diện đồ họa nhưng không vì thế mà đưa ra một mức cấu hình trên trời, vốn không thực sự phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường. Mọi hình ảnh nhân vật và cảnh vật trong game đều là mô hình 3D hoàn chỉnh, chuyển động của nhân vật cũng khá mượt mà cộng thêm đủ dạng hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, kỹ năng chiến đấu bắt mắt. Với tiêu chí hướng đến trải nghiệm kiểu “Diablo”, trò chơi áp dụng góc camera isometric, cho phép kéo ra kéo vào nhưng không thể tự do xoay chuyển được.

Về mặt nghề nghiệp, trò chơi có đưa 3 nghề nghiệp cơ bản ban đầu gồm Sơ Cấp Kiếm Sĩ, Kiến Tập Xạ Thủ và Ma Pháp Học Đồ, khi đến cấp độ nhất định thì mỗi nghề nghiệp này có đến 3 đường chuyển nghiệp riêng biệt. Số lượng kỹ năng trong game lên tới gần 200 chiêu thức, mỗi nghề nghiệp sẽ có 18 kỹ năng chuyên tính kết hợp hệ khác nhau. Mỗi khi thăng cấp, nhân vật sẽ có điểm tăng chỉ số thuộc tính và điểm tăng kỹ năng để người chơi tự do cộng điểm theo ý mình. Tất nhiên đối với một sản phẩm RPG kiểu này, hệ thống trang bị sẽ mang một vai trò vô cùng quan trọng, và cái cảm giác đánh quái nhặt đồ cũng rất thích thú nữa.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://tia.163.com/