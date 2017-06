5 mẹo trang điểm "thần thánh" giúp bạn xinh tươi như ulzzang Hàn Quốc

Phong cách trang điểm Hàn Quốc luôn được nhiều phái đẹp ưa chuộng bởi sự trẻ trung và tự nhiên. 5 mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu nét rạng ngời xinh...

1. Dùng kem lót trang điểm

Kem lót gần như là một yếu tố không thể thiếu nếu nàng muốn lớp make up có được hiệu ứng đẹp nhất, lên đều màu, không bị vón cục hoặc bột. Có thể nói kem lót như nền móng vững chắc cho lớp make up của bạn, đăc biệt là vào những dịp bạn phải make up dày thì kem lót sẽ giúp kiểm soát lượng dầu trên da ổn định hơn và là tạo ra lớp bảo vệ cho da khỏi các hóa chất từ những sản phẩm sau đó.

Một lớp nền mịn màng và có độ bóng tự nhiên chắc chắn sẽ đem đến một cái nhìn toàn diện thật trẻ trung, bóng khỏe cho gương mặt của bạn.

2. Kẻ mắt màu nâu

Trong khi eyeliner màu đen ghi điểm bởi sự sắc sảo, phá cách, nổi bật thì eyeliner màu nâu sẽ khiến bạn trông trẻ trung và dịu dàng hơn hẳn đấy. Gam màu này khi lên mắt sẽ giúp bạn ghi điểm bởi sự tự nhiên, hòa nhã và dịu dàng.

3. Kẻ mí dưới màu nude

Đây là xu hướng làm đẹp mới nhất hiện nay mà các tín đồ làm đẹp đang theo đuổi. Nếu bạn chưa biết biết thì hãy update ngay cho mình nhé. Đường kẻ màu nude ở mí dưới sẽ giúp đôi mắt của bạn có hiệu ứng to tròn, long lanh hơn hẳn đấy.

4. Kẻ dáng lông mày ngang mềm mại

Hình dáng chân mày rất quan trọng đến vẻ bề ngoài của bạn. Xu nướng trang điểm kẻ dáng lông mày ngang theo phong cách Hàn Quốc tuy không mới mẻ nhưng vẫn được ưa chuộng nhất hiện nay. Lông mày ngang tự nhiên tuy ngang nhưng lại mềm mại sắc nét không chỉ mang đến nét đẹp hài hòa, trẻ trung sắc sảo mà còn làm rõ đường nét của đôi mắt và khuôn mặt. Không nên tô quá đậm sẽ khiến bạn già đi vài tuổi và trông kỳ cục nữa đấy nhé.

5. Son môi màu sáng

Những màu son có tông màu đậm đang là xu hướng hiện nay vì màu son môi đậm dễ tôn lên vẻ đẹp sexy, quyến rũ và khó cưỡng nổi. Thế nhưng, dù có hot thế nào đi nữa nếu bạn cứ mãi duy trì một phong cách thì dễ dàng già đi trước tuổi. Thay vào đó, các gam màu tươi sáng sẽ mang lại sự trẻ trung không tuổi như: cam, hồng, san hô,… Màu son cũng giúp bạn trẻ hơn, lại nhận được sự thiện cảm từ người đối diện đấy.

Hi vọng, một vài mẹo trang điểm Hàn Quốc trên sẽ giúp bạn trở nên thật xinh, đáng yêu và trẻ hơn nhiều nữa nhé. Và nhớ cập nhật thông tin làm đẹp hàng ngày để có thêm nhiều mẹo cực hữu ích nha!