Tiêu thụ điện cao nhất lịch sử vì nắng nóng

Sản lượng tiêu thụ tại Hà Nội và miền Bắc đều đạt đỉnh vào cuối tuần trước, song ngành điện khẳng định vẫn đủ khả năng đáp ứng.

Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước những ngày qua tăng lên rất cao. Công suất tiêu thụ cực đại ngày 2/6 đạt gần 30.200 MW, tăng 13,8% so với cách đây một tuần và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện cũng ghi nhận mức "đỉnh" mới khi đạt gần 631 triệu kWh, tăng 11,8% so với tuần trước.

Riêng hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận những số liệu cao nhất trong lịch sử, đạt ngưỡng 290 triệu kWh vào ngày thứ Sáu tuần trước, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

"Đây mới chỉ là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên của năm nay. Các số liệu này vẫn thấp hơn kịch bản cực đoan nhất trong phương án vận hành hệ thống điện quốc gia mà A0 dự đoán và chúng tôi vẫn đang đảm bảo cung ứng điện ổn định trên cả nước", ông Nguyễn Đức Ninh - Phó giám đốc Trung tâm A0 cho biết.

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội những ngày cao điểm nắng nóng.

Hà Nội - nơi được ví như chảo lửa những ngày qua - cũng đã ghi nhận mức tiêu thụ điện đạt "đỉnh" trong lịch sử. Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) thông tin, sản lượng điện ngày 3/6 đạt hơn 71,08 triệu kWh, tăng hơn 8 triệu kWh so với cách đó 2 ngày. So với sản lượng điện bình quân tháng 5/2017, tỷ lệ tăng trưởng lên tới 163% và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 127%.

Cũng theo đại diện EVN Hà Nội, vào dịp cuối tuần, do tỷ lệ dùng điện của các cơ quan, doanh nghiệp giảm mạnh và khách hàng sinh hoạt chiếm 55% tổng sản lượng của đơn vị này, nên tỷ trọng dùng điện sinh hoạt tăng 200-300%.

Dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, nắng nóng gay gắt tại miền Bắc và Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối ngày 5/6. Nền nhiệt cao nhất trong ngày là 40 độ, thấp nhất là 30 độ. Thời gian duy trì nền nhiệt trên 35 độ là 10-20 giờ tùy khu vực.

Ông Nguyễn Đức Ninh khẳng định, EVN vẫn đang đảm bảo cung cấp điện ổn định trên cả nước. Tuy nhiên, để giảm áp lực cho hệ thống điện, ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các ngày nắng nóng và trong các giờ cao điểm.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải cho biết đến nay, Thủ tướng chưa có chỉ đạo về việc tăng giá bán lẻ điện. Bất cứ sự thay đổi nào, đặc biệt tăng giá điện sẽ được nhà chức trách xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng.

Anh Minh