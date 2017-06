Dương Hoàng Yến - Hà Anh được khán giả Hàn Quốc cổ vũ nhiệt tình

Tại buổi biểu diễn, Dương Hoàng Yến đã hát hai ca khúc đã tạo được sức hút của mình trong thời gian qua là “Người đứng xem” (Mew Amazing) và “Dù chỉ là” (Khắc Hưng). Bên cạnh đó, cô cũng song ca với ca sĩ Hà Anh ca khúc “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho.

Hà Anh song ca với Dương Hoàng Yến ca khúc "Chiếc khăn Phiêu" của nhạc sĩ Doãn Nho.

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến và nam ca sĩ Hà Anh đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự Asia Song Festival 2017 diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Gyeonggi (tỉnh Gyeonggi).

Dương Hoàng Yến và Hà Anh trực tiếp nhận được lời mời từ phía ông Chung Jae Hoon, Chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc. Hai người là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Asia Song Festival lần này.

Hà Anh- Dương Hoàng Yến song ca "Chiếc khăn Piêu" tại Hàn Quốc.

Tại buổi biểu diễn, Dương Hoàng Yến đã hát hai ca khúc đã tạo được sức hút của mình trong thời gian qua là “Người đứng xem” (Mew Amazing) và “Dù chỉ là” (Khắc Hưng). Bên cạnh đó, cô cũng song ca với ca sĩ Hà Anh ca khúc “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho. Ở tiết mục này, Hà Anh vừa hát cùng Hà Anh vừa thể hiện khả năng đàn môi và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Ở phần kết thúc, giọng ca sinh năm 1991 cùng các đại diện các nước khác như Mông Cổ, Malaysia, Cambodia, Hàn Quốc thể hiện chung ca khúc Love Asia do BTC của Asia Song Festival chỉ định. Dương Hoàng Yến cho biết, tất cả các tiết mục do cô trình diễn đều được thực hiện với sự hỗ trợ của dàn nhạc Traditional Korean Orchestra... do một nhạc trưởng nổi tiếng chỉ huy.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Được biết, tham dự Asia Song Festival 2017 có đại diện các nước châu Á khác là Mông Cổ, Triều Tiên, Cambodia, Hàn Quốc và đặc biệt là nữ danh ca Asmidar đến từ Malaysia.

Chia sẻ về phản hồi của khán giả và cảm xúc của mình sau màn trình diễn, Dương Hoàng Yến cho biết: “Chúng tôi nhận được sự phản hồi rất tích cực. Hàng nghìn khán giả có mặt tại khán phòng đã dành cho chúng tôi những tràng pháo tay không ngớt. Tôi thực sự tự hào vì những gì mình đã đạt được. Chuyến đi này cũng giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều điều hay, bổ ích”.

Về phía Hà Anh, anh tỏ ra khá ấn tượng với cách thức tổ chức, sự tiếp đón nhiệt tình từ phía chủ nhà.

Ca sĩ Hà Anh.

Asia Song Festival (Liên hoan bài hát châu Á) là một đại nhạc hội nhạc Pop châu Á được tổ chức hằng năm với quy mô hoành tráng tại Hàn Quốc. Trải qua 12 năm hoạt động, Asia Song Festival đã trở thành nơi hội tụ những gương mặt ca sĩ nổi bật của các nước đến từ châu Á. Về đại diện Việt Nam tại sự kiện âm nhạc mang tầm quy mô lớn này, năm 2004, Mỹ Tâm là nghệ sĩ đầu tiên của dải đất hình chữ S tham gia Asia Song Festival và đã để lại ấn tượng mạnh cho bạn bè quốc tế. Tiếp sau đó, những ngôi sao nổi tiếng của Vpop như Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, Lam Trường cũng đã ghi dấu ấn tài năng tại sự kiến lớn này.

Sau 7 năm, Noo Phước Thịnh chính là ca sĩ Việt Nam tiếp theo được mời xuất hiện tại Asia Song Festival vào năm 2016. Và năm 2017, đại diện của Việt Nam là Dương Hoàng Yến.

Nguyễn Hằng- KT