Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Trong 3 ngày qua, kỷ lục mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội liên tiếp bị phá vỡ. Ngày 2/6, tại quận Hà Đông ghi nhận kỷ lục 41,5 độ, hôm sau tăng lên 42 độ và sang đến 4/6 đạt kỷ lục mới 42,5 độ.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc Hà Nội có nắng nóng khốc liệt như thế này.

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có nơi lên tới gần 60 độ C. Ảnh: Trần Thường

Hàng loạt điểm khác của Hà Nội cũng ghi nhận mốc nhiệt mới: Ba Vì 41,2 độ C; TX Sơn Tây 41,2 độ; đường Láng lên tới 41,8 độ C; riêng quận Hà Đông cán mốc 42,5 độ C.

Hàng loạt điểm khác tại miền Bắc cũng có nắng nóng 39-41 độ, nhiều nơi trên 41 độ như TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41,1 độ C; Bắc Ninh 41,3 độ; Hà Nam 41 độ; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41,3 độ...

Trong ngày hôm qua, Sìn Hồ (Lai Châu) là điểm mát nhất miền Bắc, khi cao nhất trong ngày chỉ ở mức 26,2 độ C, ban đêm se lạnh 20,2. Kế đó là Pha Đin (Điện Biên) 27 độ, Sa Pa (Lào Cai) 27,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 32,7 độ...

Còn lại các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng dịu hơn, phổ biến 35-38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên có nắng nóng diện rộng nhưng không đặc biệt gay gắt như miền Bắc, phổ biến 36-39 độ.

Khu vực cao nhất đạt 40,5 độ là Hồi Xuân (Thanh Hóa), các khu vực còn lại phổ biến 38-39 độ. Tại TP Vinh ở mức 38,6 độ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 37 độ, một số nơi khá mát mẻ như Khe Sanh (Quảng Trị) 32 độ C, A Lưới (Thừa - Thiên Huế) 32,6 độ..

Trong hôm nay, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu đi khoảng 1 độ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 40-41 độ, các tỉnh còn lại ở mức 36-39 độ C.

Từ đêm nay, rạng sáng mai, khi không khí lạnh tràn xuống nén rãnh áp thấp, toàn miền Bắc sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, nắng nóng chấm dứt khi nền nhiệt ngày mai hạ khoảng 8 độ C.

T.Hạnh - M.Hải