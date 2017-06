VietinBank tự hào là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017

Tháng 5/2017, Global Banking and Finance Review công bố VietinBank giành Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam. Giải thưởng đã minh chứng nỗ lực không ngừng của VietinBank nhằm cải tiến dịch vụ bán lẻ và đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VietinBank đạt giải thưởng uy tín này.

Sau gần 3 năm chuyển đổi mô hình Khối bán lẻ theo định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo, hoạt động kinh doanh bán lẻ của VietinBank đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến đến hết 31/12/2016, các chỉ tiêu về bán lẻ đều tăng trưởng vượt bậc: Dư nợ tăng 35% so với năm 2015; huy động vốn tăng 21,2% so với năm 2015, doanh thu từ bán lẻ tăng xấp xỉ 30% so với 2015…

VietinBank tự hào 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

Song song với sự tăng trưởng, chất lượng nợ của hoạt động bán lẻ cũng được cải thiện; số lượng thẻ và doanh số thanh toán tăng trưởng tích cực… Kết quả này đã góp phần quan trọng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống. Cũng trong năm 2016, VietinBank đồng loạt khai trương 5 CN hoạt động hướng tới bán lẻ một cách bài bản, hiện đại tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Không ngừng đầu tư công nghệ, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng

Để phát triển hoạt động bán lẻ, VietinBank luôn đi đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Theo đó cuối năm 2016, VietinBank đã đầu tư nghiên cứu hệ thống chăm sóc khách hàng hiện đại, nhằm kết nối và mang lại những giá trị dài lâu cho khách hàng của VietinBank.

Dự kiến quý III/2017, hệ thống này sẽ được VietinBank chính thức đưa vào sử dụng. Với chương trình chăm sóc khách hàng đa dạng, phương thức đổi điểm ưu đãi linh hoạt và tiện ích… sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực, từ đó gia tăng lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của VietinBank.

Với thành công hai năm liên tiếp đạt Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, VietinBank đã khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động bán lẻ cũng như xác lập vị thế ngân hàng thương mại lớn mạnh hàng đầu Việt Nam. Hoạt động này cũng phù hợp với Chiến lược Kinh doanh mới của VietinBank là phát triển mạnh mảng Bán lẻ và các Dịch vụ thanh toán, sẵn sàng vươn tầm khu vực và hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hiện đại và ngang tầm khu vực.