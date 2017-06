Syria viện đến tên lửa đạn đạo sau đòn đánh của Mỹ

Quân đội chính phủ Syria đã dồn lượng lớn vũ khí hạng nặng đến tỉnh Dara’a, khu vực giáp với Jordan.

Theo nguồn tin này, trong số những vũ khí được nhìn thấy được đưa đến, Dara’a, có lượng lớn dàn phóng tên lửa Scud do Nga sản xuất. Những vũ khí này được tập kết nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm phía Nam thành phố Dara’a - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố.

Trước khi đợt tập kết vũ khí này diễn ra, hồi cuối tháng 5 vừa qua, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu đã bất ngờ tiến hành cuộc không kích nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Nam Syria, tại khu vực tam giác ở biên giới Syria-Jordan-Iraq.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, các máy bay chiến đấu không rõ nguồn gốc đã tấn công đoàn xe của quân đội Syria và đồng minh của họ, vốn đang tiến tới khu vực Tanf gần biên giới Iraq.

Tên lửa đạn đạo Scud của Syria.

SOHR không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thiệt hại, song tổ chức này cho biết quân đội Syria đang tập trung vào việc tiến về khu vực sa mạc nói trên.

Theo một số nguồn tin khác, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công đoàn xe quân sự của Syria khi đoàn xe này đang tiến về phía các nhóm nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn tại khu vực biên giới Syria-Jordan-Iraq.

Ngay sau vụ tấn công, Lầu Năm Góc xác nhận thông tin đồng thời khẳng định lực lượng này phát hiện một đoàn xe của quân đội Syria đang di chuyển hướng tới các vị trí của họ. Sau khi phát đi thông tin cảnh báo, họ (Mỹ) đã không nhận được phản hồi từ phía quân đội Syria, cuối cùng lực lượng này quyết định tấn công đoàn xe.

Al-Masdar đã liên hệ với quân đội Syria để biết chi tiết về cuộc tấn công của liên minh Hoa Kỳ. Thông tin mà Chính phủ Syria cung cấp là chiến đấu cơ của Mỹ đã xâm phạm vào không phận Syria từ biên giới Jordan.

Một đoàn xe gồm 5 xe tăng T-62 đã bị Liên minh chống khủng bố tấn công, hai xe tăng bị phá hủy. 6 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trên đoàn xe bị tấn công có các bính sĩ của Quân đội Ả Rập Syria (SAA), Lực lượng Quốc phòng (NDF), Hezbollah và Tiểu đoàn Imam Al-'Ali.

Hồi cuối tháng 5, liên minh Hồi giáo cực đoan Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Quân đội Syria tự do (FSA) xâm phạm thỏa thuận khu vực an toàn, tiến hành một số vụ tấn công vào các khu phố đang nằm trong vùng kiểm soát của quân đội Syria ở Dara'a.

Quân đội Syria đánh trả quyết liệt, đẩy lùi những cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng do năng lực tác chiến của các đơn vị vũ trang Syria ở Dara' a không được như mong muốn, nhóm HTS và FSA vẫn gây ra nhiều thiệt hại trong các khu vực quân đội Syria kiểm soát và tổn thất cho hệ thống phòng ngự của các đơn vị trong thành phố.

Trừng phạt các hoạt động khiêu khích, lực lượng không quân Nga và Syria dồn dập triển khai hàng loạt cuộc không kích vào chiến tuyến của lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria) trong quận Dara'a Al-Balad.

Không quân Nga chỉ tiến công vào HTS do đây là lực lượng khủng bố chủ lực, dẫn đầu và lôi kéo các nhóm khác, bao gồm cả FSA được Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tấn công vào quân đội Syria.

Đánh tê liệt lực lượng HTS cũng không vi phạm thỏa thuận khu vực an toàn do HTS là tổ chức khủng bố mà quốc tế công nhận, không nằm trong danh sách các tổ chức được đảm bảo an toàn, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Dara'a cho biết, quân đội Syria tiêu diệt 15 chiến binh thánh chiến, trong đó có ba thủ lĩnh chỉ huy chiến trường là Bilal Abu Zaid và Abu Hashem al-Tabuki (người Ả Rập Xê út) thuộc HTS, Moetaz al-Nabwani của Trung đoàn Saif al-Haq Quân đội Syria tự do FSA.

Theo Tuấn Vũ