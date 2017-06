Tổng thể về The Epic of Tia - "Diablo" cho dân hardcore, không một tí auto nào cả

Tổng thể mà nói, The Epic of Tia là một tựa game online có chất lượng khá nhưng không hề dễ chơi, trái ngược hẳn xu hướng ngày một casual thời nay. Trò chơi có cách thức thiết kế đồ họa và nội dung gameplay theo hướng cổ điển, cơ chế thao tác điều khiển không hề có hỗ trợ tự động, các nội dung nhiệm vụ hay phụ bản đơn giản nhưng không dễ hoàn thành, cộng thêm đủ mặt hạn chế để phát triển nhân vật, nên sẽ tạo ra nhiều rào cản đối với thế hệ người chơi hiện nay.

The Epic of Tia là một game online 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển và phát hành bởi công ty NetEase. Trò chơi sử dụng bối cảnh trung cổ phương Tây, có phong cách thiết kế đồ họa chân thực, gây dựng nên một thế giới ma thuật và hiệp sĩ vô cùng lôi cuốn, đồng thời tách biệt mình khỏi vô số các sản phẩm nội địa có kiểu cách điển hình Trung Quốc khác, hứa hẹn gửi đến người chơi nhiều nội dung gameplay hấp dẫn kèm cơ chế chiến đấu chặt chém tự do lôi cuốn. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, sản phẩm này đã tiến hành thử nghiệm không xóa dữ liệu lần đầu và cần có mã kích hoạt để tham gia ở thị trường Trung Quốc.

The Epic of Tia - Trailer

Ban đầu có 3 nghề nghiệp, cấp 20 tiến hành chuyển nghiệp

Thiết kế giao diện phần tạo nhân vật ban đầu của game có sự rõ ràng và đơn giản, rất điển hình của các sản phẩm nhập vai. Người chơi có thể lựa chọn giới tính nhân vật, xem thông tin cơ bản về khả năng chiến đấu của nghề nghiệp lẫn các hướng chuyển nghiệp sau này. Trò chơi có đưa ra 3 lớp nghề nghiệp để người chơi lựa chọn gồm Sơ Cấp Kiếm Sĩ, Ma Pháp Học Đồ và Kiến Tập Xạ Thủ, và khi đến cấp 20 thì mỗi nghề nghiệp sẽ có 3 hướng chuyển nghiệp ví như Sơ Cấp Kiếm Sĩ thành Kỵ Sĩ, Võ Sĩ hoặc Chiến Sĩ. Phương diện tạo hình cho từng nghề nghiệp khá đẹp mắt và theo đúng bối cảnh trung cổ Châu Âu, chân thực và thần bí.

Con đường thăng cấp khó khăn

Có thể nói rằng, The Epic of Tia đi theo truyền thống cày cuốc gian khổ của những game nhập vai thời xưa, và không mấy “ngon ăn, thân thiện” với người chơi mới. Mặc dù các bước thăng cấp và thao tác trải nghiệm game không hề khó ví như loanh quanh đi hoàn thành nhiệm vụ chính, giết quái hay thu thập vật phẩm, nhưng thời gian tiêu hao để đánh quái sẽ làm bạn dễ nản hơn mong đợi đấy. Kể cả từ những cấp độ đầu tiên, người chơi có khi mất cả tiếng đồng hồ để giúp nhân vật thăng nổi 1 cấp.

Cơ chế gameplay và thao tác kiểu cổ điển

Thăng cấp khó khăn và mất thời gian là một chuyện, trò chơi còn không hề hỗ trợ những hệ thống auto tìm đường hay đánh quái vốn tràn lan ở game Trung Quốc thời nay, và hoàn toàn đi theo chiều hướng thao tác mọi thứ bằng tay cổ điển. Cách thức điều khiển nhân vật di chuyển và công kích không có mấy điểm khác biệt so với những RPG chặt chém kiểu cách “Diablo” cùng thể loại, nhân vật cũng có hai cấp độ di chuyển nhanh chậm và chạy nhanh sẽ tiêu hao điểm thể lực (có thể bổ sung bằng lương thực mang trong người). Mọi thứ khác như chỗ trống túi đồ, thanh phím tắt sử dụng kỹ năng hay tiêu hao tiền bạc để mở khóa kỹ năng mới đều có sự hạn chế nhằm nâng cao độ khó của game.

Cơ chế chiến đấu khóa mục tiêu, yêu cầu thao tác tốt

The Epic of Tia sử dụng hình thức chiến đấu khóa mục tiêu, chuột trái để chọn mục tiêu tấn công và chuột phải để di chuyển, khi công kích cần ấn phím tắt kỹ năng theo các phím số. Thêm vào đó, khi công kích nhân vật sẽ không thể di chuyển và chỉ có thể thông qua một động tác nhảy tránh để thoát khỏi đòn phản kích của kẻ địch mà thôi. Tuy nhiên hành động nhảy tránh sẽ tiêu hao khá nhiều điểm thể lực và phải mất thời gian để quen cách khống chế phương hướng nhảy né nữa. Nhìn chung, quá trình chiến đấu của sản phẩm này có độ thử thách nhất định và người chơi cần kiên nhẫn, luyện tập cho thành thục.

Điểm tăng kỹ năng và chỉ số thuộc tính ít, chuyển nghiệp quan trọng

Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi có thể lấy được một vài điểm tăng chỉ số thuộc tính cơ bản của nhân vật như thể chất, tinh thần, cường tráng, nhưng số điểm này cũng rất hạn chế (ít nhất là ở phiên bản thử nghiệm hiện tại). Số lượng điểm tăng kỹ năng còn ít hơn, và để mở khóa kỹ năng mới, người chơi vừa cần điểm kỹ năng, vừa cần tiền bạc, lại cần đạt đủ điều kiện chỉ số thuộc tính nữa. Do đó khi ở cấp độ thấp, người chơi chủ yếu chỉ có 1 – 2 kỹ năng để sử dụng đi sử dụng lại mà thôi. Đến cấp 20, người chơi có thể tiến hành chuyển nghiệp nhưng điều kiện chuyển nghiệp cũng rất điên rồ như phải có đủ 2 vạn tiền nữa (một số tiền không hề dễ dàng kiếm được).

Tổng kết

Tổng thể mà nói, The Epic of Tia là một tựa game online có chất lượng khá nhưng không hề dễ chơi, trái ngược hẳn xu hướng ngày một casual thời nay. Trò chơi có cách thức thiết kế đồ họa và nội dung gameplay theo hướng cổ điển, cơ chế thao tác điều khiển không hề có hỗ trợ tự động, các nội dung nhiệm vụ hay phụ bản đơn giản nhưng không dễ hoàn thành, cộng thêm đủ mặt hạn chế để phát triển nhân vật, nên sẽ tạo ra nhiều rào cản đối với thế hệ người chơi hiện nay.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://tia.163.com/