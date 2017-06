Corsair CX650M - "Trái tim" của dàn máy tính chiến game khủng

Với công suất 650W, thậm chí GTX 1080 Ti cũng có thể được gánh một cách dễ dàng với nguồn máy tính này.

Những sản phẩm high end, có giá trên trời luôn có chất lượng và trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho bất kỳ ai có đủ tiền dấn thân vào cuộc chơi. Trong khi đó, bất kỳ vị giám đốc kinh doanh, bất kỳ chuyên gia marketing nào của các hãng cũng đều hiểu một thực tế không bao giờ khác được: Những sản phẩm có doanh số cao nhất, đem về nhiều lợi nhuận nhất luôn là những thiết bị bình dân và tầm trung. Nguồn máy tính cũng vậy. Những thiết bị chuẩn 80+ Gold hay Platinum đắt, và xắt ra miếng, nhưng không phải ai cũng cần đến chúng. Thay vào đó với hầu bao có hạn, game thủ sẽ chọn những thiết bị tầm thấp hơn nhưng có khả năng hoạt động vẫn đáng nể.

Là một trong những sản phẩm nằm trong phân khúc tầm trung mới của Corsair, nhưng khác với các mẫu CX khác đi trước, bộ nguồn Corsair CX650M mới mang đến những nhiều lựa chọn hơn dành cho các game thủ tầm trung khi đang đắn đo chọn một bộ nguồn tốt dành cho chiếc máy tính của mình.

Và với dòng sản phẩm CX mới, Corsair mang đến một loạt những sản phẩm dàn trải từ 450W đến 850W với hai phiên bản cáp liền (Non-Modular), và cáp rời (Modular), tất cả đều có chứng nhận 80PLUS Bronze. Ngoài ra, Corsair cũng nâng mức bảo hành lên 5 năm, một điều khá ngạc nhiên với những bộ nguồn ở phân khúc tầm trung, còn một số những đặc trưng mà rất nhiều game thủ quan tâm đó chính là bộ nguồn CX650M cũng sử dụng một đường 12V duy nhất (Single Rail). Vậy hãy cùng chúng tôi xem liệu bộ nguồn Corsair CX650M có thật sự “chất lượng” như những gì nhà sản xuất nói không nào.

Thiết kế

Corsair vẫn giữ nguyên thiết kế hộp với tông màu vàng đen, kích thước vừa phải, các thông số kỹ thuật của CX650M được viết đầy đủ ở mặt sau. Phụ kiện đi kèm khác là cơ bản với một cáp nguồn, một túi thít buộc, một túi ốc bắt nguồn vào case và sách hướng dẫn.

Đến với sản phẩm của bài viết lần này, với phân khúc tầm trung, chúng ta không thể đòi hỏi một sản phẩm được chau chuốt ở mức độ hoàn hảo, nhưng CX650M ít nhiều cũng sẽ làm hài lòng đại đa số người sử dụng máy tính cũng như các game thủ với hình thức khá là ổn, không đến mức quá tệ. Mặt trên của nguồn ghi các thông tin cơ bản như công suất danh định 650W, nguồn Single Rail 12V với mức 54A, 80PLUS Bronze…

Về tổng thể, nhìn bộ nguồn CX650M khá là bé so với các bộ nguồn khác trong cùng phân khúc, và chiếc quạt được đặt lệch sang một bên nhìn cũng hơi kỳ cục, nhưng chúng tôi chắc chắn một điều là Corsair đã thử nghiệm đủ để tin rằng đặt quạt ở vị trí như thế sẽ giúp cho bộ nguồn mát mẻ hơn so với đặt chính giữa.

Bộ cáp rời đi kèm CX650M bao gồm: một cáp 24-pin cho bo mạch chủ, một cáp nguồn ATX 12V cho CPU, bốn sợi cáp PCI-E đầu 6+2-pin cho VGA và các linh kiện cắm rời bên ngoài, sáu sợi cáp cho cổng SATA, ba sợi cáp để cắp các phụ kiện như quạt gió, đèn đóm… Và tất cả cáp đều được bọc dây dù chống đứt, ở phân khúc tầm trung thì Corsair cũng không làm chau chuốt quá nhiều vào những sợi dây cáp rời, nhưng mọi thứ đều đảm bảo hoạt động hoàn hảo và không có bất kỳ lỗi gì.

P/P tốt đến khó tin

Thực tế thì so sánh với những mẫu nguồn máy tính 650W cũng sở hữu chứng nhận chuẩn 80 Plus Bronze khác trên thị trường Việt Nam, Corsair CX650M có mức giá ở khoảng giữa, rẻ hơn những sản phẩm cùng công suất với tính năng modular tiện lợi, nhưng chỉ đắt hơn vài trăm nghìn Đồng so với những mẫu nguồn máy tính dây cố định được hàn sẵn bên trong bảng mạch.

Nếu như chứng nhận 80 Plus Bronze là tiêu chuẩn cho hầu hết những game thủ Việt sở hữu một bộ máy tính với nhu cầu game và giải trí là chủ yếu chứ không phải ép xung phần cứng, thì bản thân CS650M cũng có được những tính năng khác ví dụ như giữ nhiệt độ ở mức 40 độ C trong suốt quá trình sử dụng, kể cả trong khi gồng gánh cho toàn bộ các thiết bị phần cứng bên trong cỗ máy tính ở chế độ full load.

Nhìn hai bức hình dưới đây, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng, sai khác trong hiệu điện thế mà các chân cấp nguồn 12 và 5V của CX650M phiên bản mới chỉ là 1,21% và 0,89%. Điều này có nghĩa là khả năng quá tải hoặc cấp nguồn dưới tải cho phần cứng chơi game được hạ thấp xuống tối đa. Xếp trên nó đều là 4 mẫu nguồn máy tính được cấp “chứng chỉ” 80 Plus Gold và Titanium, với mức giá để sở hữu không hề rẻ một chút nào.

Ngay cả EVGA Supernova 650 P2 với “con dấu” 80+ Titanium cũng có sai lệch hiệu điện thế ở chân cấp nguồn 5V ít hơn CX650M có 0,14% mà thôi. Thế nhưng để sở hữu Supernova 650 P2, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 4 triệu Đồng, gấp đôi CX650M, và thậm chí còn gặp nhiều phiền toái ship hàng từ nước ngoài về, vì thương hiệu này chưa có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.

Xét về nhiệt độ, có vẻ Corsair muốn chắc chắn bộ nguồn của họ là thiết bị tỏa ít nhiệt nhất cả hệ thống, vì thế cho nên khi đang chạy những tác vụ nhẹ nhàng, tốc độ quạt quay vẫn tương đối nhanh. Nhờ đó mà tuy có tiếng ồn nhẹ (ồn đến mấy cũng không át được tiếng bộ tản nhiệt NiC C5 và ba chiếc quạt tản nhiệt của Asus GTX 1080 Strix) nhưng nguồn hoạt động rất mát mẻ. Full load chơi game mà cũng chỉ lên 45 độ, quá tuyệt!

Dù còn một vài vấn đề tồn tại, ví dụ khoảng thời gian “khởi động nguồn” hold up time vẫn còn cao, khó so được với một số đối thủ khác, hay âm thanh lúc hoạt động chưa được êm ái như ru, thế nhưng xét về khả năng hoạt động và cày kéo, thì mẫu nguồn máy tính tầm trung đến từ Corsair vẫn thừa khả năng đánh bại nhiều tên tuổi lớn khác xét về P/P, một con số rất quan trọng với các sản phẩm tầm trung hiện nay.

Thông thường, khi lắp ráp một bộ máy tính chiến game, nhiều game thủ thường bỏ quên bộ nguồn máy tính, vốn là trái tim của cả hệ thống, thay vào đó họ lựa chọn những sản phẩm giá rẻ để “đập tiền” cho những phần cứng khủng hay tản nước đẹp mắt mà không biết đến những hệ lụy có thể xảy đến khi dùng nguồn máy tính không tương xứng với nhu cầu của toàn bộ dàn máy. Chính vì thế việc bỏ thêm chỉ vài trăm nghìn Đồng để sở hữu một mẫu nguồn như CX650M hoàn toàn là điều rất nên làm nếu bạn muốn “chiến binh” của mình hoạt động bền bỉ và mạnh mẽ nhất có thể. Nên nhớ, với công suất 650W, thậm chí GTX 1080 Ti cũng có thể được gánh một cách dễ dàng với nguồn máy tính này.

