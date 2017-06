Những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư được coi là "sát thủ thầm lặng" bạn cần hết sức cảnh giác

Theo số liệu của Hiệp hội Ung bướu Hoa Kỳ, có khoảng 20.000 phụ nữ được chẩn đoán ung thư buồng trứng mỗi năm, con số này chỉ tương đương với khoảng 1/10 số ung thư vú hàng năm. Tuy vậy, Ron Drapkin, chuyên viên y khoa kiêm giám đốc tại trung tâm nghiên cứu Ung Bướu tại đại học Pennsylvania cho biết, ung thư buồng trứng có mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần so với ung thư vú.Những dấu hiệu không rõ ràng dẫn đến phát hiện và điều trị muộn là nguyên nhân gây nên mức độ nguy hiểm trầm trọng này. Tiến sĩ cho biết thêm, hiện nay chưa có một phương pháp nào để xác định ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu bởi tất cả những triệu chứng của chúng đều không rõ ràng.

Đây cũng là nguyên do một số nhà khoa học đặt cho căn bệnh này cái tên “Sát thủ thầm lặng”. Tuy vậy, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe và một số khác biệt trên cơ thể cũng có thể giúp bạn nhận biết phần nào những rắc rối đang xảy đến.

Triệu chứng





Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), khu vực buồng trứng nằm ở vị trí gần xương chậu và bàng quang, sát với ruột.



Khi khối u phát triển, chúng thường chèn ép những khu vực này và gây ra một vài hiện tượng như thường xuyên xì hơi, đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, buồn nôn. Một vài phụ nữ còn gặp những cơn đau bất thường ở vùng lưng và bụng dưới. Tần suất tiểu tiện nhiều hơn trước cũng là một trong những dấu hiệu gây ra bởi bàng quang bị chèn ép.





Khi nào bạn cần quan tâm tới những dấu hiệu này?





Nhận biết chính xác tình trạng sức khỏe của cơ thể là điều hết sức quan trọng. Elizabeth M. Pieroth, Chuyên gia sinh sản kiêm giám đốc chương trình điều trị các vấn đề tổn thương phần phụ tại trung tâm NorthShore Trực thuộc đại học HealthSystem cho biết, thông thường, những dấu hiệu được liệt kê ở trên khá phổ biến và bạn có thể bắt gặp chúng nhiều lần. Tuy vậy, nếu những biểu hiện này kéo dài trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài tháng không giảm bớt tần suất mà còn gia tăng về mức độ thì đã đến lúc tìm đến sự trợ giúp từ các chuyên gia y khoa.





Erin Sundermann, nhà khoa học kiêm trợ lý giáo sư công tác tại đại học Y California San Diego School cũng cảnh báo tất cả mọi vấn đề trong cơ thể từ suy giảm hoạt động chức năng tuyến giáp cho tới khó thở khi ngủ đều có thể trở thành nguyên nhân của ung thư buồng trứng. Do vậy, đừng bỏ qua những dấu hiệu và vấn đề sức khỏe dù nhỏ khi dùng diễn ra trong một thời gian dài. Chúng có về báo hiệu một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà bạn không ngờ tới.

Các chuyên gia y khoa sẽ chẩn đoán ra sao?



Thậm chí khi bạn gặp phải những triệu chứng trong vòng vài tháng, các chuyên gia y khoa sẽ bắt đầu xem xét lại toàn bộ dấu hiệu từ đầu để xác định liệu rằng đó chỉ là những biểu hiện thông thường hay những biến chứng nguy hiểm của ung thư. Việc chẩn đoán khá khó bởi những biểu hiện này diễn ra rất phổ biến còn ung thư buồng trứng lại là trường hợp hiếm gặp.





Wilfred Marion, nhà nghiên cứu kiêm tư vấn phụ khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), cho biết, thông thường, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị chúng như những hiện tượng bình thường. Nếu quá trình điều trị hiệu quả và những hiện tượng này dần biến mất thì chứng tỏ bạn không có vấn đề gì với ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, khi những rắc rối vẫn liên tục quấy rầy bạn khi đã áp dụng liệu pháp điều trị thông thường, rất có thể nguyên nhân chính gây ra những vấn đề đó nằm ở một khối u.Trong trường hợp này các chuyên gia y khoa sẽ tiến hành một số xét nghiệm và siêu âm để xác định rõ hơn tình trạng sức khỏe của bạn. Nếu có tiền sử gia đình mắc những bệnh liên quan tới buồng trứng, tỉ lệ bạn mắc ung thư sẽ cao hơn so với so với những người không sở hữu tiền sử nào.