Hà Nội: Nam thanh niên giữa trưa cầm dao chém 4 người đi đường

Đối tượng cầm dao chém người, khi đến trước số nhà 78 Phạm Ngọc Thạch thì bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an

Khoảng 10h30 trưa nay, 4-6, trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ việc một đối tượng cầm dao đuổi chém người đi đường.

Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên xuất hiện một người đàn ông cao, gầy mặc áo phông, quần ngố đứng giữa đường, đoạn gần cầu vượt đi bộ trước cửa Xanh Palace. Khi thấy một người phụ nữ đi xe máy, đối tượng đã chạy đến vung dao chém. Rất may người phụ nữ này tỉnh táo, rồ ga nhanh nên chỉ bị chém sượt qua vai, rách áo chống nắng.

Đối tượng bị người dân khống chế (ảnh cắt từ clip)

Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao đuổi chém một người phụ nữ khác và hai vợ chồng đang đi đường. Có thể dao cùn nên các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

Đối tượng tiếp tục cầm dao chạy đến trước số nhà 78 Phạm Ngọc Thạch thì bị một số người dân khống chế, trói chân trói tay và bàn giao cho cơ quan Công an. Công an phường Kim Liên đã có mặt hiện trường điều tra sự việc, lấy lời khai nhân chứng và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, một cán bộ Công an phường Kim Liên cho biết, khi vụ việc xảy ra nhiều người phỏng đoán đối tượng có hành vi cướp tài sản hoặc ngáo đá nên chém người, một số người dân cũng đã quay clip tung lên mạng xã hội nên gây nhiều đồn đoán. Tuy nhiên qua kiểm tra, đối tượng âm tính với ma tuý.

Khi bị khống chế, đối tượng vẫn nói lảm nhảm, đầu óc không tỉnh táo

Quá trình điều tra ban đầu, đối tượng tên Trần Văn Quyết (34 tuổi), trú tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đối tượng Quyết có mẹ đang cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Trung ương nên từ quê lên tìm mẹ. Dù thời điểm xảy ra sự việc đối tượng không sử dụng ma tuý nhưng trước đây từng sử dụng nên thần kinh bị ảnh hưởng.

Hiện tại đối tượng đang được cơ quan Công an đưa vào Bệnh viện Răng Hàm Mặt điều trị các vết thương. Quyết bị vỡ sống mũi và đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn. Được biết, tính đến 16h chiều nay vẫn chưa có bị hại nào đến cơ quan Công an trình báo.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo A.Quỳnh